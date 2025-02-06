Нарушения в деятельности комитета по молодежной политике Коми: КСП выявила недостатки в использовании бюджетных средств

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Контрольно-счётная палата Коми выявила нарушения в расходовании средств, выделенных на развитие молодёжной политики в республике. Ведомство не обеспечило должный контроль за использованием средств на уровне муниципалитетов и подведомственного учреждения. В декабре 2024 года Контрольно-счетная палата (КСП) Коми завершила проверку расходов, связанных с деятельностью республиканского комитета по молодежной политике за период 2023–2024 годов. В ходе анализа были выявлены серьёзные недостатки в контроле за расходованием бюджетных средств, а также нецелевое использование средств в отдельных районах республики.

Общий объем финансирования деятельности комитета за отчетный период составил 608,6 миллиона рублей, из которых 180,2 миллиона рублей выделены из федерального бюджета. Основная часть средств направлена на реализацию государственных программ, в частности, программы «Развитие образования», которая стала крупнейшей по объему финансирования. Однако, как отмечает КСП, федеральные поступления сократились в 6,9 раза, что связано с тем, что Коми не победила в конкурсе программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых».

Проверка показала, что из всех выделенных средств комитет фактически использовал 444,7 миллиона рублей. Наибольшая сумма направлена на субсидии подведомственному учреждению «Ресурсный молодежный центр» — 179,3 миллиона рублей, а также на межбюджетные трансферты местным муниципалитетам — 129,9 миллиона рублей. Среди направлений финансирования значительное внимание уделялось мероприятиям по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества и организации молодежных форумов. Кроме того, в рамках «Года молодежи» комитет выделил 100,1 миллиона рублей на социальные выплаты молодым семьям для приобретения жилья.

Одним из основных выводов проверки стала неэффективность использования средств в «Ресурсном молодежном центре». Аудиторы выявили, что на содержание имущества, переданного центру для размещения, было потрачено 858,8 тысяч рублей, однако более 17 месяцев это помещение не использовалось. Также выявлены случаи необоснованной выплаты стимулирующих надбавок сотрудникам центра, что привело к лишним расходам в размере 172,7 тысяч рублей.

В ходе анализа межбюджетных трансфертов выявлены случаи нецелевого использования бюджетных средств в Прилузском районе. В 2024 году управление молодежной политики и спорта администрации района потратило 287,1 тысячи рублей на расходы, не предусмотренные субсидией на молодежные форумы. Нарушения зафиксированы и в Прилузском межпоселенческом центре культуры и досуга, где 250,6 тысячи рублей использованы не по целевому назначению.

При этом в части использования субсидий на мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества серьёзных нарушений не было, хотя КСП указала на позднее завершение работ по благоустройству воинских захоронений. Это может привести к некачественному выполнению работ и риску возврата средств в республиканский бюджет. В связи с этим КСП предложила внести изменения в правила, касающиеся сроков заключения муниципальных контрактов и сезонности работ.