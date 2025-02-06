В Коми закрыли две школы из-за вспышки кишечной инфекции: подробности и меры, принятые властями

В Ухте вторую школу закрыли на карантин после регистрации случаев кишечной инфекции. Власти приняли экстренные меры для предотвращения дальнейшего распространения заболевания

В Ухте закрыты две школы — № 2 и № 18 — в связи с резким увеличением числа случаев кишечной инфекции среди учеников и персонала. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные информационной программы «День». Закрытие школ стало вынужденной мерой, направленной на предотвращение распространения заболевания и защиту здоровья детей.

Школа № 18 приостановила свою работу еще 25 января после того, как были зафиксированы случаи острой кишечной инфекции вирусной этиологии. За этот период учебный процесс не возобновлялся, и родители учащихся обеспокоены возможным продлением карантина.

С 6 февраля на карантин закрыта и школа № 2, где также зафиксированы случаи заболевания. Согласно информации администрации Ухты, сотрудники образовательного учреждения проходят медицинское обследование, а сама школа подвергается обработке. Роспотребнадзор примет решение о дальнейшем возобновлении учебного процесса, исходя из результатов обследования.