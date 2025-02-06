В Коми закрыли две школы из-за вспышки кишечной инфекции: подробности и меры, принятые властями
- 11:45 6 февраля
- 16+
- Екатерина Незлоба
В Ухте вторую школу закрыли на карантин после регистрации случаев кишечной инфекции. Власти приняли экстренные меры для предотвращения дальнейшего распространения заболевания
В Ухте закрыты две школы — № 2 и № 18 — в связи с резким увеличением числа случаев кишечной инфекции среди учеников и персонала. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные информационной программы «День». Закрытие школ стало вынужденной мерой, направленной на предотвращение распространения заболевания и защиту здоровья детей.
Школа № 18 приостановила свою работу еще 25 января после того, как были зафиксированы случаи острой кишечной инфекции вирусной этиологии. За этот период учебный процесс не возобновлялся, и родители учащихся обеспокоены возможным продлением карантина.
С 6 февраля на карантин закрыта и школа № 2, где также зафиксированы случаи заболевания. Согласно информации администрации Ухты, сотрудники образовательного учреждения проходят медицинское обследование, а сама школа подвергается обработке. Роспотребнадзор примет решение о дальнейшем возобновлении учебного процесса, исходя из результатов обследования.
«На сегодняшний день в школе № 2 выявлено четыре заболевших. Мы принимаем все необходимые меры для минимизации рисков и обеспечения безопасности», — сообщили в мэрии Ухты. Власти уверяют, что ситуация находится под контролем и принимаются все меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Одновременно с этим в Ухте продолжает действовать карантин в нескольких других школах и детских учреждениях. Так, из-за вспышки ОРВИ в городе на карантин отправлены отдельные классы в школах №5, №16 и №19. В некоторых учебных заведениях закрыли по несколько классов, что также свидетельствует о масштабах проблемы с вирусами.
По данным Роспотребнадзора по Коми, с 27 января по 2 февраля в регионе зафиксировано более 7 тысяч случаев заболевания ОРВИ, из которых более 3 тысяч — у детей. На отчётной неделе в республике также приостановлены занятия в некоторых детских садах и школах. В частности, в 12 муниципальных образованиях образовательные учреждения закрыты на карантин, а в 43 классах 25 средних школ занятия приостановлены.