Сыктывкар продолжает бороться с зимними осадками: за сутки вывезено 5000 кубометров снега
- 09:50 6 февраля
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- Екатерина Незлоба
За прошедшие сутки в столице Республики Коми было вывезено рекордное количество снега, что стало результатом усиленной работы коммунальных служб под контролем временно исполняющего обязанности главы региона.
В столице Республики Коми работы по очистке города от снега не прекращаются. За последние сутки с улиц Сыктывкара было вывезено около 5000 кубометров снега, что стало результатом интенсивной работы коммунальных служб. Снег убирался как с основных магистралей, так и с второстепенных улиц и дворовых территорий.
Работы по вывозу снега проводились в ночную смену, а также в течение дня. В общей сложности было вывезено 4924 кубометра снега. Среди расчищенных участков — важнейшие транспортные артерии города, что позволило обеспечить безопасность автомобилистов и пешеходов.
Вот список основных улиц, с которых был вывезен снег:
- Улица Свободы (от Интернациональной улицы до улицы Кирова) — обе стороны;
- Октябрьский проспект (от улицы Оплеснина до улицы Красных Партизан и обратно до улицы Орджоникидзе);
- Улица Ленина (от улицы Свободы до улицы Орджоникидзе) — одна сторона;
- Улица Малышева (от Октябрьского проспекта до Петрозаводской улицы) — одна сторона;
- Улица Лыткина (от Петрозаводской улицы до Тентюковской улицы), включая карман — обе стороны;
- Улица Тентюковская (от улицы Лыткина до дома 120) — одна сторона;
- Улица Ручейная (в районе дома 15) — снежные кучи;
- Улица Пушкина (в районе дома 114) — снежные кучи;
- Перекресток Оплеснина/Старовского — снежные кучи (ОПС №16);
- Улица Тентюковская (в районе дома 110) — карман;
- Улица Советская (в районе дома 63) — стоянка.
Кроме того, в ходе зимней уборки расширялись проезжие части и тротуары на ряде городских улиц. Среди них:
- микрорайон Дырнос (дома 3, 53, 98);
- улица Чкалова;
- улица Красных Партизан (от Октябрьского проспекта в направлении электросетей);
- улица Восточная (от улицы Энгельса до улицы Тентюковской);
- улица Громова (от улицы Петрозаводской до улицы Тентюковской);
- улица Депутатская;
- улица Печорская (дом 8, подъезд к школе 26, магазин «Путина»);
- улица Кирова (от улицы Куратова до улицы Коммунистической);
- улица Коммунистическая (от улицы Советской до улицы Кирова);
- улица Ленина (от улицы Куратова до Колхозной улицы) — одна сторона;
- улица Петрозаводская (дорога за бассейном);
- спуск на Нефтебазу;
- дороги в микрорайоне Развилка-1;
- посёлок Краснозатонский (улицы: Калиновская, проезд к улице Трактовая, дом 1, Уютный проезд, заезд к детскому саду 65, переулок Клубный, Народная, Продольный, Флотская).
Особое внимание также было уделено расширению тротуаров на следующих улицах:
- улица Петрозаводская;
- улица Малышева;
- улица Лыткина;
- улица Печорская;
- улица Тентюковская (от Покровского бульвара до дома 4).
Коммунальные службы не только вывозят снег, но и обрабатывают его противогололёдными материалами, что предотвращает образование льда на дорогах и тротуарах. Также осуществляется патрульная уборка и очистка снежных куч на отдельных участках, таких как перекрёстки и стоянки. Все эти меры направлены на создание комфортных и безопасных условий для жителей Сыктывкара в зимний период.