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Сыктывкар продолжает бороться с зимними осадками: за сутки вывезено 5000 кубометров снега

Сыктывкар продолжает бороться с зимними осадками: за сутки вывезено 5000 кубометров снегаФото: МКП «Дорожное хозяйство»

За прошедшие сутки в столице Республики Коми было вывезено рекордное количество снега, что стало результатом усиленной работы коммунальных служб под контролем временно исполняющего обязанности главы региона.

В столице Республики Коми работы по очистке города от снега не прекращаются. За последние сутки с улиц Сыктывкара было вывезено около 5000 кубометров снега, что стало результатом интенсивной работы коммунальных служб. Снег убирался как с основных магистралей, так и с второстепенных улиц и дворовых территорий.

Работы по вывозу снега проводились в ночную смену, а также в течение дня. В общей сложности было вывезено 4924 кубометра снега. Среди расчищенных участков — важнейшие транспортные артерии города, что позволило обеспечить безопасность автомобилистов и пешеходов.

Вот список основных улиц, с которых был вывезен снег:

  1. Улица Свободы (от Интернациональной улицы до улицы Кирова) — обе стороны;
  2. Октябрьский проспект (от улицы Оплеснина до улицы Красных Партизан и обратно до улицы Орджоникидзе);
  3. Улица Ленина (от улицы Свободы до улицы Орджоникидзе) — одна сторона;
  4. Улица Малышева (от Октябрьского проспекта до Петрозаводской улицы) — одна сторона;
  5. Улица Лыткина (от Петрозаводской улицы до Тентюковской улицы), включая карман — обе стороны;
  6. Улица Тентюковская (от улицы Лыткина до дома 120) — одна сторона;
  7. Улица Ручейная (в районе дома 15) — снежные кучи;
  8. Улица Пушкина (в районе дома 114) — снежные кучи;
  9. Перекресток Оплеснина/Старовского — снежные кучи (ОПС №16);
  10. Улица Тентюковская (в районе дома 110) — карман;
  11. Улица Советская (в районе дома 63) — стоянка.

Кроме того, в ходе зимней уборки расширялись проезжие части и тротуары на ряде городских улиц. Среди них:

  • микрорайон Дырнос (дома 3, 53, 98);
  • улица Чкалова;
  • улица Красных Партизан (от Октябрьского проспекта в направлении электросетей);
  • улица Восточная (от улицы Энгельса до улицы Тентюковской);
  • улица Громова (от улицы Петрозаводской до улицы Тентюковской);
  • улица Депутатская;
  • улица Печорская (дом 8, подъезд к школе 26, магазин «Путина»);
  • улица Кирова (от улицы Куратова до улицы Коммунистической);
  • улица Коммунистическая (от улицы Советской до улицы Кирова);
  • улица Ленина (от улицы Куратова до Колхозной улицы) — одна сторона;
  • улица Петрозаводская (дорога за бассейном);
  • спуск на Нефтебазу;
  • дороги в микрорайоне Развилка-1;
  • посёлок Краснозатонский (улицы: Калиновская, проезд к улице Трактовая, дом 1, Уютный проезд, заезд к детскому саду 65, переулок Клубный, Народная, Продольный, Флотская).

Особое внимание также было уделено расширению тротуаров на следующих улицах:

  • улица Петрозаводская;
  • улица Малышева;
  • улица Лыткина;
  • улица Печорская;
  • улица Тентюковская (от Покровского бульвара до дома 4).

Коммунальные службы не только вывозят снег, но и обрабатывают его противогололёдными материалами, что предотвращает образование льда на дорогах и тротуарах. Также осуществляется патрульная уборка и очистка снежных куч на отдельных участках, таких как перекрёстки и стоянки. Все эти меры направлены на создание комфортных и безопасных условий для жителей Сыктывкара в зимний период.

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