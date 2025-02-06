Сыктывкар продолжает бороться с зимними осадками: за сутки вывезено 5000 кубометров снега

Фото: МКП «Дорожное хозяйство»

За прошедшие сутки в столице Республики Коми было вывезено рекордное количество снега, что стало результатом усиленной работы коммунальных служб под контролем временно исполняющего обязанности главы региона. В столице Республики Коми работы по очистке города от снега не прекращаются. За последние сутки с улиц Сыктывкара было вывезено около 5000 кубометров снега, что стало результатом интенсивной работы коммунальных служб. Снег убирался как с основных магистралей, так и с второстепенных улиц и дворовых территорий.

Работы по вывозу снега проводились в ночную смену, а также в течение дня. В общей сложности было вывезено 4924 кубометра снега. Среди расчищенных участков — важнейшие транспортные артерии города, что позволило обеспечить безопасность автомобилистов и пешеходов.

Вот список основных улиц, с которых был вывезен снег:

Улица Свободы (от Интернациональной улицы до улицы Кирова) — обе стороны; Октябрьский проспект (от улицы Оплеснина до улицы Красных Партизан и обратно до улицы Орджоникидзе); Улица Ленина (от улицы Свободы до улицы Орджоникидзе) — одна сторона; Улица Малышева (от Октябрьского проспекта до Петрозаводской улицы) — одна сторона; Улица Лыткина (от Петрозаводской улицы до Тентюковской улицы), включая карман — обе стороны; Улица Тентюковская (от улицы Лыткина до дома 120) — одна сторона; Улица Ручейная (в районе дома 15) — снежные кучи; Улица Пушкина (в районе дома 114) — снежные кучи; Перекресток Оплеснина/Старовского — снежные кучи (ОПС №16); Улица Тентюковская (в районе дома 110) — карман; Улица Советская (в районе дома 63) — стоянка.

Кроме того, в ходе зимней уборки расширялись проезжие части и тротуары на ряде городских улиц. Среди них:

микрорайон Дырнос (дома 3, 53, 98);

улица Чкалова;

улица Красных Партизан (от Октябрьского проспекта в направлении электросетей);

улица Восточная (от улицы Энгельса до улицы Тентюковской);

улица Громова (от улицы Петрозаводской до улицы Тентюковской);

улица Депутатская;

улица Печорская (дом 8, подъезд к школе 26, магазин «Путина»);

улица Кирова (от улицы Куратова до улицы Коммунистической);

улица Коммунистическая (от улицы Советской до улицы Кирова);

улица Ленина (от улицы Куратова до Колхозной улицы) — одна сторона;

улица Петрозаводская (дорога за бассейном);

спуск на Нефтебазу;

дороги в микрорайоне Развилка-1;

посёлок Краснозатонский (улицы: Калиновская, проезд к улице Трактовая, дом 1, Уютный проезд, заезд к детскому саду 65, переулок Клубный, Народная, Продольный, Флотская).

Особое внимание также было уделено расширению тротуаров на следующих улицах:

улица Петрозаводская;

улица Малышева;

улица Лыткина;

улица Печорская;

улица Тентюковская (от Покровского бульвара до дома 4).