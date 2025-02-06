В Коми на санитарные авиаперевозки выделят 300 миллионов рублей: объявлен конкурс на выполнение работ

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Бюджет республики выделит средства на услуги по перевозке больных и медицинского персонала на вертолетах. Конкурс на поиск подрядчика открыт до 21 февраля. В Республике Коми стартовал конкурс на выполнение санитарных авиаперевозок вертолетами, который обойдется бюджету региона в 300 миллионов рублей. Соответствующее объявление о проведении электронного аукциона размещено на портале госзакупок. До 21 февраля заинтересованные организации могут подать документы для участия в конкурсе, а 25 февраля будет определен победитель.

Контракт, срок действия которого истекает в конце 2025 года, предполагает выполнение ряда авиационных работ для Территориального центра медицины катастроф Республики Коми. В частности, речь идет о доставке больных, эвакуации пациентов, а также перевозке медицинского персонала внутри фюзеляжа воздушного судна. Важно, что все работы должны выполняться с использованием специальных медицинских носилок, кресел для больных и другого оборудования для ухода за пациентами.

Кроме того, в список обязательных услуг входит доставка медицинских грузов, таких как лекарственные препараты, средства дезинфекции, кровь и кровезаменители, а также специальное медицинское оборудование. Все эти грузы должны перевозиться либо внутри фюзеляжа, либо на внешней подвеске вертолёта. Также важным элементом работ является участие в срочных диагностических исследованиях, консультативной и методической помощи, а также проведение противоэпидемиологических мероприятий в случае необходимости.

Согласно техническим требованиям, вертолёты должны базироваться в Сыктывкаре и быть готовыми к вылету в любое время суток. Требования к транспортным средствам включают способность летать на расстояние не менее 400 км, наличие на борту минимум четырёх мест для пациентов (включая два места для лежачих больных) и возможность оказания квалифицированной медицинской помощи непосредственно во время полёта. Кроме того, транспорт должен быть оснащён изображением красного креста.

Помимо самой Республики Коми, работы будут проводиться и в соседних областях, таких как Архангельская, Кировская и Вологодская области, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Это позволит быстро и эффективно оказывать помощь пациентам в различных районах, в том числе в отдалённых и труднодоступных местах.