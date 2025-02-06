В Коми направлено в суд дело о ложном доносе на 10 миллионов рублей

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Два жителя Кировской области инсценировали кражу и сообщили о якобы украденных миллионах. Прокуратура направила уголовное дело в суд. Прокуратура Республики Коми направила в суд уголовное дело, связанное с заведомо ложным доносом о хищении крупной денежной суммы. Двое жителей Кировской области обвиняются в подаче ложного заявления о краже 10,8 миллиона рублей. Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Республики Коми, и теперь дело передано в Прилузский районный суд.

По сообщению ведомства, события развивались следующим образом. В 2024 году 38-летний житель Кирова, который ранее оформил кредиты на общую сумму более 10 миллионов рублей, решил инсценировать кражу крупной суммы денег. Для этого он вместе со своим 41-летним знакомым отправился в село Летка Прилузского района, где на местной автозаправочной станции велось видеонаблюдение.

38-летний обвиняемый под предлогом повреждения колеса своего автомобиля снял его с машины и отправился якобы на ремонт. Оставив в салоне сумку с личными вещами, он дал своему сообщнику возможность «украсть» ее. Пока хозяина машины не было, тот в медицинской маске и перчатках проник в салон автомобиля, забрал сумку и покинул автозаправочную станцию. Вскоре обвиняемые выбросили личные вещи, а затем и вовсе скрылись в лесу.

Когда план был реализован, 38-летний мужчина сообщил в полицию, что у него якобы украли сумку с деньгами — 10,8 миллиона рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело, однако в ходе расследования выяснилось, что речь идёт о заведомо ложном доносе. В ходе работы следственной группы СУ МВД по Республике Коми установлены все детали преступной схемы.