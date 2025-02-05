В Коми продолжается внедрение новой программы выдачи льготных лекарств: жители региона получают необходимые препараты
- 01:00 6 февраля
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- Екатерина Незлоба
В Коми завершился переход на новую систему выписки и отпуска льготных лекарств. Несмотря на небольшие задержки, Министерство здравоохранения и государственные аптеки прилагают все усилия для оперативной доставки препаратов.
За 4 февраля 2025 года 2708 жителей Республики Коми получили свои лекарства по 7010 рецептам. Несмотря на успешное выполнение выписки препаратов, в республике продолжают фиксировать небольшие задержки в процессе выдачи лекарств. Это связано с внедрением новой программы для выписки и отпуска льготных лекарств, которая адаптируется к региональным особенностям. Программа начала работать в декабре 2024 года, и её запуск потребовал дополнительного времени для настройки.
Министерство здравоохранения Коми активно работает над устранением возникших проблем. На данный момент специалисты, отвечающие за работу в новой системе, прошли обучение и получают поддержку от специализированной компании, привлечённой для внедрения программы. Министерство и государственные аптеки прилагают все усилия, чтобы обеспечить бесперебойную поставку медикаментов в аптечные учреждения региона.
Кроме того, в рамках мероприятий по ускорению процесса ведутся переговоры с Министерством образования Коми о привлечении студентов медицинского колледжа для оказания помощи в процессе. Это позволит повысить скорость формирования партий и доставки в аптеки.
Переход на новую программу значительно улучшит качество обслуживания пациентов. Система позволит врачам планировать лечение с учётом индивидуальных особенностей пациента, а сама программа будет точно рассчитывать курс лечения. Благодаря интеграции с медицинской информационной системой ЕГИСЗ пациенты смогут отслеживать свои рецепты на портале Госуслуг в личном кабинете «Моё здоровье». Это решение обеспечит большую прозрачность и удобство для граждан, которым необходимы льготные препараты.
Несмотря на временные трудности, связанные с адаптацией новой системы, Министерство здравоохранения и государственные аптеки Республики Коми уверены, что в будущем пациенты смогут значительно быстрее получать необходимые лекарства, а сама программа окажет долгосрочное положительное влияние на систему здравоохранения региона.