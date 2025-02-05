В Коми продолжается внедрение новой программы выдачи льготных лекарств: жители региона получают необходимые препараты

В Коми завершился переход на новую систему выписки и отпуска льготных лекарств. Несмотря на небольшие задержки, Министерство здравоохранения и государственные аптеки прилагают все усилия для оперативной доставки препаратов.

За 4 февраля 2025 года 2708 жителей Республики Коми получили свои лекарства по 7010 рецептам. Несмотря на успешное выполнение выписки препаратов, в республике продолжают фиксировать небольшие задержки в процессе выдачи лекарств. Это связано с внедрением новой программы для выписки и отпуска льготных лекарств, которая адаптируется к региональным особенностям. Программа начала работать в декабре 2024 года, и её запуск потребовал дополнительного времени для настройки.