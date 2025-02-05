В 2025 году «Коми энергосбытовая компания» заменит более 8000 устаревших электросчётчиков на интеллектуальные приборы

В 2025 году «Коми энергосбытовая компания» заменит более 8000 устаревших электросчётчиков в многоквартирных домах Республики Коми на новые интеллектуальные приборы учёта электроэнергии. Работы будет выполнять подрядчик ООО «Логистические решения», которая имеет огромный опыт по их монтажу и замене приборов учета и зарекомендовала себя как стабильный и надёжный партнер.

Программа, в рамках которой КЭСК уже заменила более 43000 приборов учёта на территории Республики Коми, проводится с 2022 года.