В 2025 году «Коми энергосбытовая компания» заменит более 8000 устаревших электросчётчиков на интеллектуальные приборы
- 17:23 5 февраля
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- Александра Клюенкова
В 2025 году «Коми энергосбытовая компания» заменит более 8000 устаревших электросчётчиков в многоквартирных домах Республики Коми на новые интеллектуальные приборы учёта электроэнергии. Работы будет выполнять подрядчик ООО «Логистические решения», которая имеет огромный опыт по их монтажу и замене приборов учета и зарекомендовала себя как стабильный и надёжный партнер.
Программа, в рамках которой КЭСК уже заменила более 43000 приборов учёта на территории Республики Коми, проводится с 2022 года.
«Замена индивидуальных приборов учёта электроэнергии для клиента абсолютно бесплатна. Клиент не несёт затрат ни за сам прибор учёта, ни за сопутствующие материалы, ни за работы по замене, ни за ввод в эксплуатацию. В условиях активности мошенников обращаем особое внимание, что при замене компания не требует какие-либо подтверждения, паспортные данные, постановку в очередь, согласия через запрос кодов или доступ к данным клиентов», - отметил технический директор «Коми энергосбытовой компании» Павел Коновалов.
С 1 января 2022 года все приборы учёта электроэнергии, на которые меняют вышедшие из эксплуатации счётчики, должны стать интеллектуальными. Такие счётчики имеют ряд преимуществ:
∙ Измеряют большее число параметров, нежели обычные. Они не только считают электроэнергию накопительным итогом, а делают замеры через короткие промежутки времени, определяют силутока, напряжение, частоту сети и прочее. Все эти параметры они записывают в свой внутренний энергонезависимый журнал, чтобы потом,в случае необходимости, их можно было извлечь.
∙ Автоматически передают показания, поэтому клиент может не волноваться за своевременность поступления данных.
∙ Хранят почасовые параметры потребления электроэнергии, при анализе которыхклиентсможет определить наиболее оптимальный для себя тариф.
Таким образом, клиентам нужно только не препятствовать установке умных приборов учёта электроэнергии, не вмешиваться в их работу и бережно относиться к новым счётчикам.