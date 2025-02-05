Первый ОФД: аномально теплая зима сократила продажи пуховиков в России на четверть

Теплая погода в начале года сказалась на продажах зимних курток. Как минимум 520 млн рублей недополучили торговые точки из-за низкого спроса в январе. Об этом свидетельствуют данные Первого ОФД (входит в Группу ВТБ), который занимает 17% российского рынка фискальных данных.

В конце прошлого года россияне традиционно готовились к морозам и активно скупали зимнюю верхнюю одежду на пуху или синтепоне. Спрос на зимние куртки в декабре 2024 года вырос на 16% по сравнению с декабрем 2023 года: 415 тысяч пуховиков приобрели жители России перед Новым годом. Сумма покупок превысила 3,3 млрд рублей, что на 7% выше чем в декабре 2023 года.

Но уже в январе, когда температура воздуха стала расти, интерес к теплым вещам начал падать. В первый месяц года продажи упали на 21% по сравнению с январем 2024 года: продавцы смогли реализовать только 246 тысяч пуховиков. Сумма покупок снизилась сразу на четверть по сравнению с январем прошлого года: до 1,66 млрд рублей.