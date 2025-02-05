Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по жалобе многодетной семьи в Коми на нарушение жилищных прав
- 22:45 5 февраля
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- Екатерина Незлоба
В Коми возбуждено уголовное дело по факту нарушений жилищных прав многодетной семьи в Корткеросском районе: семья страдала от плохих условий жилья и бездействия властей.
В Корткеросском районе Республики Коми возбуждено уголовное дело по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи, проживающей в селе Мордино. В ответ на обращение главы семьи, Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, дал указание провести расследование и возбудить уголовное дело.
История началась еще в 2019 году, когда многодетная семья получила жилье в рамках программы переселения из аварийного жилья. Им было предоставлено помещение в доме, построенном в 1983 году. Однако, как оказалось, это жилье также не соответствовало нормам безопасности и комфорта. Дом, в котором разместилась семья, оказался сильно поврежденным, и в 2023 году его признали непригодным для проживания из-за повреждения кровли и несущих конструкций.
После того как в квартире заявительницы начала распространяться плесень, а в одной из комнат произошло обрушение потолочных перекрытий, семья покинула опасное жилье. Все попытки решить проблему с местными властями не принесли результатов.
В связи с этим, глава СК России, Александр Бастрыкин, поручил Следственному комитету России по Коми возбудить уголовное дело и провести тщательное расследование. Организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Руководитель Следственного управления СК России по Коми, Андрей Исаев, сообщил, что доклад о ходе расследования будет представлен в центральном аппарате ведомства для дальнейшего контроля, передает "Комиинформ".