Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по жалобе многодетной семьи в Коми на нарушение жилищных прав

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В Коми возбуждено уголовное дело по факту нарушений жилищных прав многодетной семьи в Корткеросском районе: семья страдала от плохих условий жилья и бездействия властей. В Корткеросском районе Республики Коми возбуждено уголовное дело по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи, проживающей в селе Мордино. В ответ на обращение главы семьи, Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, дал указание провести расследование и возбудить уголовное дело.

История началась еще в 2019 году, когда многодетная семья получила жилье в рамках программы переселения из аварийного жилья. Им было предоставлено помещение в доме, построенном в 1983 году. Однако, как оказалось, это жилье также не соответствовало нормам безопасности и комфорта. Дом, в котором разместилась семья, оказался сильно поврежденным, и в 2023 году его признали непригодным для проживания из-за повреждения кровли и несущих конструкций.

После того как в квартире заявительницы начала распространяться плесень, а в одной из комнат произошло обрушение потолочных перекрытий, семья покинула опасное жилье. Все попытки решить проблему с местными властями не принесли результатов.