В Коми наблюдается снижение числа сторонников ЗОЖ: рост «антизожников» вызывает тревогу

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Пропаганда здорового образа жизни теряет популярность: в 2024 году на 12% меньше тех, кто придерживается здоровых привычек. Число тех, кто игнорирует заботу о своем здоровье, растет. В Республике Коми наблюдается тревожная тенденция — число людей, придерживающихся здорового образа жизни (ЗОЖ), продолжает снижаться. В 2023 году количество таких граждан составляло 73,2 тысячи, однако в 2024 году их число сократилось до 61 тысячи человек. Это подтвердили результаты исследования аналитической службы FinExpertiza.

Особенно беспокоит тот факт, что число ярых сторонников ЗОЖ стало заметно меньше. Если в прошлом году их доля составляла 12,2% от общей численности населения региона, то в 2024 году этот показатель упал до 10,2%. Это снижение на 2% указывает на ухудшение приверженности жителей республики к здоровым привычкам, таким как регулярные занятия спортом, правильное питание и отказ от вредных привычек.

Примечательно, что одновременно с этим увеличилось число тех, кто проявляет полное равнодушие к своему здоровью. Если в 2023 году 38,2% опрошенных не заботились о своем благополучии, то в 2024 году этот показатель возрос до 39,2%. Таким образом, более трети населения Коми вовсе не задумывается о необходимости поддержания физического и психоэмоционального здоровья.

Эксперты отмечают, что такие тенденции могут быть обусловлены несколькими факторами, среди которых — экономическая нестабильность, снижение доступности фитнес-услуг и медицинских программ, а также общая усталость от постоянной пропаганды ЗОЖ в СМИ. Люди становятся все более разочарованными в идее «идеального здоровья», что, в свою очередь, способствует снижению интереса к активному и осознанному уходу за собой.