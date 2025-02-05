Режим повышенной готовности в Коми официально отменен

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В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, врио главы Коми Ростислав Гольдштейн подписал указ об отмене режима повышенной готовности, введенного в марте 2020 года. 5 февраля 2025 года в Республике Коми официально отменен режим повышенной готовности, который действовал в регионе с марта 2020 года. Указ о снятии ограничений подписал врио главы республики Ростислав Гольдштейн. Решение стало результатом стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), на территории региона.

В соответствии с новым указом, органы управления и силы республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций перешли на режим функционирования "Повседневная деятельность".

Режим повышенной готовности ввели в Коми 15 марта 2020 года в ответ на начало пандемии COVID-19. С тех пор в республике действовали различные ограничительные меры, включая масочный режим, ограничения на массовые мероприятия и работу предприятий в режиме повышенной осторожности. Однако благодаря усилиям властей и медицинских учреждений, а также массовой вакцинации, эпидемиологическая ситуация значительно улучшилась.