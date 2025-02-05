В Коми более 15 тысяч людей старше 70 лет получили компенсацию на капремонт в 2024 году

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В 2024 году более 15 тысяч пожилых граждан республики получили компенсацию за уплату взносов на капремонт. В 2025 году размеры выплат будут проиндексированы. В 2024 году более 15 тысяч жителей Республики Коми, достигших 70-летнего возраста, получили компенсацию за уплату взносов на капитальный ремонт, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения республики. Это важная мера социальной поддержки, направленная на помощь пожилым людям, которые могут столкнуться с трудностями при оплате коммунальных услуг, включая взносы на капремонт. Размер компенсации зависит от нескольких факторов, таких как возраст гражданина, место его проживания и наличие аналогичной помощи по федеральным программам.

С 1 января 2025 года размеры компенсации были проиндексированы, что принесет дополнительную поддержку тем, кто уже пользуется этой льготой. Для жителей Коми старше 70 лет, которые не получают компенсацию по федеральной программе и проживают в южной природно-климатической зоне республики, размер компенсации на капремонт составит 228 рублей в месяц. Для тех, кто проживает в северных районах региона, эта сумма увеличивается до 241 рубля.

Однако для одиноких граждан старше 80 лет, которые не получают компенсацию по федеральному законодательству, размеры выплат значительно выше. В южной природно-климатической зоне размер компенсации для этой категории граждан составляет 456 рублей в месяц, а для жителей северных районов региона — 482 рубля. Это мера направлена на поддержку тех, кто не имеет возможности самостоятельно оплачивать взносы на капитальный ремонт и нуждается в дополнительной социальной помощи.

Чтобы получить компенсацию, необходимо быть неработающим гражданином старше 70 лет, а также собственником жилья или его доли. Важно отметить, что компенсация предоставляется только тем, кто не имеет задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг, включая капитальный ремонт. Льготы могут получить как одинокие пожилые граждане, так и те, кто проживает в семье, где все члены также старше 70 лет или являются инвалидами I или II группы.