Прокуратура Коми требует отозвать водительские права у местных жителей с психическими расстройствами

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В результате проверки прокуратура выявила 10 граждан, состоящих на учете у наркологов и психиатров, которые незаконно управляли транспортными средствами. Прокуратура города Усинска Республики Коми приступила к решительным действиям по обеспечению безопасности дорожного движения. В ходе проверки соблюдения законодательства, касающегося водителей, было выявлено тревожное нарушение: десять местных жителей, состоящих на диспансерном учете у психиатров и наркологов, продолжали владеть водительскими правами и управлять транспортными средствами.

По законам Российской Федерации, наличие психического расстройства или зависимостей является прямым медицинским противопоказанием для получения и использования водительских прав. Эти ограничения обусловлены необходимостью обеспечить безопасность как водителей, так и других участников дорожного движения. Люди с психическими заболеваниями или наркозависимостью могут представлять угрозу на дороге из-за возможных неадекватных реакций, потери контроля за автомобилем или неспособности оценить риски ситуации.

В ходе проверок прокуратуры Усинска выяснилось, что эти десять граждан, несмотря на стоящие на учете в психоневрологическом диспансере диагнозы, незаконно продолжают управлять транспортом. В ответ на это прокуратура подготовила и направила в суд административные заявления с требованием прекратить действие их водительских прав.