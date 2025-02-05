Прокуратура Коми требует отозвать водительские права у местных жителей с психическими расстройствами
- 17:30 5 февраля
- 16+
- Екатерина Незлоба
В результате проверки прокуратура выявила 10 граждан, состоящих на учете у наркологов и психиатров, которые незаконно управляли транспортными средствами.
Прокуратура города Усинска Республики Коми приступила к решительным действиям по обеспечению безопасности дорожного движения. В ходе проверки соблюдения законодательства, касающегося водителей, было выявлено тревожное нарушение: десять местных жителей, состоящих на диспансерном учете у психиатров и наркологов, продолжали владеть водительскими правами и управлять транспортными средствами.
По законам Российской Федерации, наличие психического расстройства или зависимостей является прямым медицинским противопоказанием для получения и использования водительских прав. Эти ограничения обусловлены необходимостью обеспечить безопасность как водителей, так и других участников дорожного движения. Люди с психическими заболеваниями или наркозависимостью могут представлять угрозу на дороге из-за возможных неадекватных реакций, потери контроля за автомобилем или неспособности оценить риски ситуации.
В ходе проверок прокуратуры Усинска выяснилось, что эти десять граждан, несмотря на стоящие на учете в психоневрологическом диспансере диагнозы, незаконно продолжают управлять транспортом. В ответ на это прокуратура подготовила и направила в суд административные заявления с требованием прекратить действие их водительских прав.
Сейчас дела находятся на рассмотрении в суде, и в ближайшее время будет принято решение, которое повлияет на возможность этих граждан продолжать управлять транспортными средствами. Прокуратура также подчеркивает важность строгого контроля за выдачей водительских прав, чтобы избежать трагедий на дорогах и повысить уровень безопасности.