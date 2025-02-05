Прокуратура Республики Коми направила в суд дело о хищении 4,7 миллиона рублей у пенсионеров
- 16:30 5 февраля
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- Екатерина Незлоба
Молодой человек из Сыктывкара стал обвиняемым в мошенничестве, в ходе которого шестеро пенсионеров потеряли миллионы, а следствие установило участие организованной группы.
Прокуратура Республики Коми направила в суд уголовное дело, в котором 19-летний житель Сыктывкара обвиняется в хищении значительных денежных средств у пенсионеров. Молодой человек стал частью организованной преступной группы, действовавшей на территории региона в начале 2024 года. Согласно данным следствия, обвиняемый, работавший курьером, принимал участие в мошеннической схеме, в результате которой у шести пожилых граждан украдено 4,7 миллиона рублей.
Как установило следствие, мошенники использовали схему, основанную на манипуляциях с доверием пенсионеров. Злоумышленники звонили пожилым людям, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП с тяжкими последствиями, и предлагали помощь в решении вопроса через передачу денег курьеру. В результате шести потерпевших перечислили деньги, полагая, что таким образом смогут урегулировать проблему. Однако, когда пенсионеры поняли, что стали жертвами обмана, было уже поздно.
Кроме того, одна из потерпевших лишилась не только своих сбережений, но и 2,6 миллиона рублей, которые она откладывала для покупки квартиры для сына. Внесенные на ее счет деньги также оказались в руках мошенников. Однако не все жертвы попались на уловку преступников. Например, дочь одной из потерпевших успела предотвратить перевод средств, а другой пенсионер смог сохранить свои деньги благодаря задержанию курьера сотрудниками правоохранительных органов.
Следствие по делу проведено сотрудниками СУ МВД по Республике Коми. В результате расследования установлено, что обвиняемый принимал участие в преступной деятельности, но частично признал свою вину, отрицая участие в организованной группе. Тем не менее, следователи смогли подтвердить его причастность к преступлению и наложили арест на средства, полученные преступным путем. В частности, заблокированы 990 тысяч рублей, которые были переведены на банковский счет «дроппера» — промежуточного звена преступной группы.
Теперь уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд для дальнейшего рассмотрения по существу. В случае признания виновности, обвиняемому грозит суровое наказание, так как мошенничество в особо крупном размере является тяжким преступлением, караемым значительными сроками лишения свободы.