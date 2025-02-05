Прокуратура Республики Коми направила в суд дело о хищении 4,7 миллиона рублей у пенсионеров

Молодой человек из Сыктывкара стал обвиняемым в мошенничестве, в ходе которого шестеро пенсионеров потеряли миллионы, а следствие установило участие организованной группы.

Прокуратура Республики Коми направила в суд уголовное дело, в котором 19-летний житель Сыктывкара обвиняется в хищении значительных денежных средств у пенсионеров. Молодой человек стал частью организованной преступной группы, действовавшей на территории региона в начале 2024 года. Согласно данным следствия, обвиняемый, работавший курьером, принимал участие в мошеннической схеме, в результате которой у шести пожилых граждан украдено 4,7 миллиона рублей.