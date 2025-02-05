Мэрия Сыктывкара выкупит более 50 квартир и комнат для сноса аварийных домов
- 14:30 5 февраля
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- Екатерина Незлоба
В январе 2025 года администрация Сыктывкара приняла 47 постановлений о выкупе жилых помещений для муниципальных нужд. Эти квартиры и комнаты расположены в аварийных домах, подлежащих сносу.
В январе 2025 года администрация столицы Коми приняла важное решение, касающееся улучшения жилищных условий горожан, проживающих в аварийных домах. Мэрия Сыктывкара выкупит у жителей более 50 квартир и комнат, находящихся в зданиях, которые подлежат сносу после расселения людей. Согласно постановлению № 47, выкуп затронет не только квартиры, но и комнаты, расположенные в старых и небезопасных для проживания домах.
Ранее администрация города принимала решения о признании зданий аварийными, что означало их снос. Для этого были установлены сроки расселения, однако не все жильцы согласились ждать, иногда по несколько лет, получения компенсаций или переезда в новое жильё. В поисках более быстрых решений многие собственники обратились в суд, и теперь в январских постановлениях содержится ссылка на решения судов, которые касаются из
Судебные решения об ускорении процесса позволили мэрии добиться прогресса в вопросе расселения. В результатах работы комиссии по изъятию и выкупу жилья указано множество адресов, по которым расположены квартиры, подлежащие выкупу. Среди них:
— улица Советская, 4 (квартира №4);
— улица Кирова, 31 (квартира №10);
— улица Кутузова, 2 (квартира №8);
— улица Катаева, 33А (квартира №12);
— улица Печорская, 46 (квартира №5);
— улица Печорская, 52 (квартира №6);
— Сысольское шоссе, 26 (квартиры №№ 3, 4, 8 и 12);
— Сысольское шоссе, 40 (квартира №11);
— Сысольское шоссе, 42 (квартира №10);
— Сысольское шоссе, 46 (квартира №2);
— улица Ручейная, 22 (квартира №8);
— улица Маркова, 27 (комната №22);
— улица Маркова, 45 (комната №16);
— улица Маегова, 19 (комнаты №№ 11 и 19);
— улица Пушкина, 96 (квартира №14);
— улица Пушкина, 127А (квартира №5);
— улица Пушкина, 129 (квартира №7);
— улица Оплеснина, 29 (квартира №4);
— улица 8 Марта, 26 (квартира №15);
— улица 28-й Невельской дивизии, 75 (комната №8);
— улица Лесозаводская, 12А (квартира №3);
— улица Северная, 51А (квартиры №№ 1, 3 и 4);
— улица Северная, 110 (квартиры №№ 3, 5, 8, 9, 11 и 12);
— улица Серова, 49 (комната №1/1);
— улица Зои Космодемьянской, 40 (квартира №12);
— улица Зои Космодемьянской, 42 (квартира №12);
— улица Дорожная, 30А (квартира №9);
— переулок Пригородный, 13 (квартира №1);
— переулок Рабочий, 24 (квартира №9);
— улица Садовая, 24 (квартира №7);
— Дырнос, 35 (квартиры №№ 2 и 5);
— Дырнос, 43 (квартира №11);
— Дырнос, 69 (квартира №1);
— Дырнос, 73А (квартира №3);
— Краснозатонский, улица Корабельная, 28 (квартира №12);
— Седкыркещ, улица Лесовозная, 26 (квартира №1);
— Седкыркещ, улица Пихтовая, 9А (квартиры №№ 3 и 5);
— Седкыркещ, улица Чайкиной, 39 (квартира №6);
— Седкыркещ, улица Чайкиной, 41 (квартира №7).
Все эти шаги направлены на улучшение жилищных условий горожан, а также на реализацию программы по сносу ветхих и аварийных домов, которая началась несколько лет назад. Расселение таких домов — важный этап программы модернизации городской инфраструктуры, который затронет многих жителей Сыктывкара. Однако для завершения всех судебных процедур и выкупа жилья необходимо выделить более 2 миллиардов рублей.