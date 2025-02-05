Мэрия Сыктывкара выкупит более 50 квартир и комнат для сноса аварийных домов

В январе 2025 года администрация Сыктывкара приняла 47 постановлений о выкупе жилых помещений для муниципальных нужд. Эти квартиры и комнаты расположены в аварийных домах, подлежащих сносу.

В январе 2025 года администрация столицы Коми приняла важное решение, касающееся улучшения жилищных условий горожан, проживающих в аварийных домах. Мэрия Сыктывкара выкупит у жителей более 50 квартир и комнат, находящихся в зданиях, которые подлежат сносу после расселения людей. Согласно постановлению № 47, выкуп затронет не только квартиры, но и комнаты, расположенные в старых и небезопасных для проживания домах.