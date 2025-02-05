В Коми возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы: браконьер поймал 50 особей сига

В сентябре 2024 года житель Инты с помощью запрещённых орудий лова нарушил закон и причинил ущерб на сумму 370 тысяч рублей. МВД Коми напоминает о важности соблюдения правил рыболовства.

В Инте возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который стал виновником незаконного вылова рыбы в акватории реки Косью. По данным пресс-службы МВД по Республике Коми, информация о преступлении поступила в дежурную часть ОМВД России «Интинский» от сотрудников Росрыболовства, которые и начали расследование по этому делу.