В Коми возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы: браконьер поймал 50 особей сига
- 11:45 5 февраля
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- Екатерина Незлоба
В сентябре 2024 года житель Инты с помощью запрещённых орудий лова нарушил закон и причинил ущерб на сумму 370 тысяч рублей. МВД Коми напоминает о важности соблюдения правил рыболовства.
В Инте возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который стал виновником незаконного вылова рыбы в акватории реки Косью. По данным пресс-службы МВД по Республике Коми, информация о преступлении поступила в дежурную часть ОМВД России «Интинский» от сотрудников Росрыболовства, которые и начали расследование по этому делу.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что в сентябре 2024 года житель Инты использовал запрещенные орудия лова для вылова рыбы в период миграции. Мужчина незаконно поймал 50 особей сига, а также несколько экземпляров хариуса, щуки и язя. Общий ущерб от незаконного рыболовства составил около 370 тысяч рублей.
Дознавателем ОМВД России «Интинский» по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». В ходе расследования подозреваемый дал признательные показания. Мужчина отпущен домой с обязательством о явке.
Согласно действующему законодательству, браконьерство является серьезным преступлением, которое не только нарушает природоохранные нормы, но и наносит значительный ущерб экосистеме. В случае доказательства вины нарушители могут понести ответственность в виде крупных штрафов, а также лишения свободы.
МВД по Республике Коми напоминает, что перед поездкой на рыбалку необходимо тщательно изучить местные правила рыболовства, в том числе разрешённые способы ловли, размеры рыбы и сроки рыболовных сезонов. Несоблюдение этих норм может привести не только к юридическим последствиям, но и к пагубным последствиям для природных ресурсов региона.