В Сыктывкаре почти 150 человек обратились в травмпункт из-за гололеда: причины и рекомендации

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В сложных погодных условиях в столице Коми значительно увеличилось количество травм, большинство из которых — у пожилых людей. Эксперты дают советы, как избежать падений на льду. Зима в Сыктывкаре вновь показала свою суровую сторону: с наступлением гололеда на улицах города увеличилось количество пострадавших. Только за первую неделю февраля, с 27 января по 2 февраля, в травмпункты столицы Коми обратились 135 человек, пострадавших от падений на скользких тротуарах. Этот показатель не стал исключением, так как в зимний период количество травм, связанных с гололедом, традиционно возрастает.

По данным Министерства здравоохранения Республики Коми, большинство пострадавших получили различные повреждения — от лёгких ушибов до более серьёзных переломов, требующих длительного лечения. Однако, несмотря на ухудшение погодных условий, специалисты отмечают, что в Сыктывкаре не зафиксировано ни одного случая травмирования из-за падения снега или льда с крыш, что дает надежду на своевременную уборку кровель от наледи и снега.

В период сильных морозов и гололёда городские улицы становятся настоящим испытанием для горожан. Особенно в группе риска находятся пожилые люди. Возраст, потеря гибкости и быстроты реакции делают пожилых людей более уязвимыми в такие моменты. Поскользнувшись на льду, они чаще других получают тяжелые травмы, такие как переломы и вывихи, из-за того, что не успевают правильно сгруппироваться перед падением.

Чтобы предотвратить травмы в таких опасных условиях, врачи дают несколько простых, но действенных рекомендаций. Прежде всего, людям старшего возраста следует использовать специальную трость с резиновым наконечником, которая помогает снизить вероятность падений. Также важно выбирать маршруты с минимальным количеством подъёмов и лестниц, где риск поскользнуться на льду особенно велик.

Кроме того, специалисты советуют всем горожанам, независимо от возраста, быть предельно осторожными на улице в условиях гололеда. Даже если тротуары обработаны противогололёдными средствами, важно помнить о скользких участках, которые трудно заметить. Рекомендуется носить обувь с противоскользящей подошвой, чтобы обеспечить лучшее сцепление с поверхностью. Если условия на улице становятся слишком опасными, лучше отказаться от прогулок или перенести их на более безопасное время.