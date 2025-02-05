Экологическая катастрофа в Черном море меняет планы сыктывкарцев: каждый седьмой житель столицы Коми пересмотрит отпуск

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Экологическая катастрофа в Чёрном море заставляет жителей Сыктывкара пересматривать планы на отпуск С каждым днём ситуация в Чёрном море становится всё более тревожной: разлив мазута после крушения танкеров создаёт угрозу не только для экосистемы региона, но и для туристической отрасли. Множество россиян, в том числе жители Сыктывкара, планировали провести летний отпуск на побережье. Однако теперь многим приходится пересматривать свои планы, учитывая возможные последствия экологической катастрофы.

Согласно исследованию сервиса SuperJob, около 21% работающих сыктывкарцев, планировавших летний отпуск на Черноморском побережье, теперь сомневаются, что смогут осуществить свои поездки. Особенно это касается тех, кто рассчитывал на отдых на побережье Краснодарского края, которое, по прогнозам специалистов, может быть затронуто разливом нефтепродуктов на долгое время.

Институт водных проблем Российской академии наук отметил, что последствия катастрофы могут продлиться как минимум один курортный сезон. Разлив мазута затруднит доступ к чистым пляжам и нормальной инфраструктуре, что создаст дополнительные проблемы для туристов, решивших отдохнуть на Чёрном море.

Ситуация касается не только отдыхающих, но и местных предпринимателей, работающих в сфере туризма. Уже сейчас видно, как экологический кризис влияет на спрос на туры на популярные курорты Черноморского побережья. Примерно 14% опрошенных сыктывкарцев выразили сомнение, что смогут отправиться на отдых в этом году, несмотря на первоначальные планы.

Интересно, что мужчины, по данным опроса, чаще планировали поездку на Чёрное море (22% против 17% среди женщин), а среди тех, кто теперь сомневается, поедут ли они на курорты, мужчин оказалось 16%, а женщин — 12%. Особенно выражено беспокойство среди людей в возрасте от 35 до 45 лет, среди которых 30% ранее планировали отдых на Чёрном море, а теперь 25% задумались об отмене поездки.