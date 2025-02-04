В Сыктывкаре ежедневно на несанкционированных горках страдают до четырех детей

Фото: freepik

С начала зимы в Сыктывкаре уже более 180 детей получили травмы при катании на тюбингах, причем наиболее опасными местами остаются горки у собора и у Центрального стадиона. Ежедневно на несанкционированных горках травмируются от 2 до 4 маленьких сыктывкарцев

Зимний сезон в Сыктывкаре принес не только радость от катания на снежных горках, но и многочисленные травмы среди детей. С начала зимы в Коми республиканскую детскую клиническую больницу обратились уже более 180 маленьких пациентов с травмами, полученными при катании на тюбингах. По данным медиков, каждый день от двух до четырех детей поступают с травмами различной степени тяжести, полученными на несанкционированных горках.

Травматологи отмечают, что большинство пострадавших — дети младшего школьного возраста, которые не всегда могут правильно оценить опасность или соблюсти безопасность при катании. Травмы, полученные детьми, варьируются от легких ушибов до более серьезных повреждений, таких как переломы конечностей и даже компрессионные переломы позвоночника. Врачи напоминают, что в зимний период, когда дети чаще всего занимаются активным отдыхом, такие травмы — не редкость, и требуют должного внимания как со стороны родителей, так и местных властей.

Особое внимание стоит уделить опасным местам для катания. Одними из самых травмоопасных горок остаются те, что расположены за собором на улице Свободы и у Центрального стадиона. В районе собора несколько дорожек для катания пересекаются друг с другом, создавая высокую вероятность столкновений. Неровный ландшафт и непредсказуемые трамплины также повышают риск получения травм, особенно когда дети катаются на тюбингах, которые неуправляемы на высокой скорости. В таком случае у ребенка нет возможности избежать столкновения или тормозить при необходимости.

У Центрального стадиона горка расположена среди деревьев, что также создает дополнительные риски. Любое отклонение от траектории движения может привести к столкновению с деревьями или другими препятствиями. К тому же катание на тюбингах в таких местах не контролируется, что еще больше увеличивает опасность.

Опасность катания на тюбингах заключается также в их непредсказуемости. Эти средства передвижения не позволяют маневрировать или остановиться в случае неожиданной опасности. Для сравнения, старые советские санки гораздо более маневренны и безопасны, так как дети могут быстро затормозить или изменить траекторию движения.