Прокуратура потребовала срочного расселения жильцов аварийного дома в Коми: опасность для жизни не оставляет выбора

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Дом на Пионерской улице признан аварийным, и дальнейшее его использование угрожает жизни и здоровью жителей Прокуратура Княжпогостского района Республики Коми направила в суд иск с требованием ускорить процесс расселения жильцов аварийного дома по адресу улица Пионерская, дом №23, в городе Емва. Проверка, проведённая надзорным органом, выявила серьезные нарушения в процессе расселения, а также угрозу для безопасности жильцов.

Многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу в мае 2023 года на основании распоряжения администрации Княжпогостского района. Согласно этому распоряжению, планировалось расселение жителей до 31 декабря 2026 года. Однако проведённая в 2024 году экспертиза показала, что состояние здания значительно ухудшилось. Также обнаружены опасные деформации и повреждения фундамента, крыши, стен и перекрытий, что подтверждает исчерпание несущей способности конструкции.

В результате экспертизы установлено, что дальнейшая эксплуатация этого дома представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья его жителей. Деформации несущих конструкций здания создают реальный риск обрушения, и пребывание в нем опасно для людей, сообщает БНК.

Прокуратура посчитала срок расселения, установленный распоряжением администрации, слишком длительным и нарушающим права граждан на безопасность. Поэтому было подано заявление в суд с требованием признать срок расселения незаконным и обязать районную администрацию установить новый срок, не превышающий шести месяцев с момента вступления судебного решения в силу.