Управляющая компания выплатила 3,5 миллиона рублей пострадавшим от пожара в Выльгорте

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Судебные приставы завершили процесс взыскания компенсаций для жильцов многоквартирного дома, пострадавших от возгорания. В Сыктывдинском районе Республики Коми завершился процесс взыскания компенсаций с управляющей компании, ответственную за ущерб, причинённый в результате пожара в многоквартирном доме в Выльгорте. Общая сумма выплат составила 3,5 миллиона рублей.

Пожар, произошедший в одном из старых деревянных домов, полностью уничтожил одну из квартир. Причиной возгорания стала неисправность электропроводки в подъезде. В результате инцидента три квартиры оказались повреждены, и их владельцы приняли решение обратиться в суд с иском к управляющей компании, требуя компенсации за причинённый ущерб.

На первом этапе разбирательств суд первой инстанции принял решение в пользу управляющей компании, освобождая её от ответственности. Однако пострадавшие не согласились с таким исходом дела и обратились в апелляционный суд, который вынес решение в их пользу. В результате этого управляющая компания была обязана выплатить компенсацию в полном объёме, что составило 3,5 миллиона рублей.

Далее на основании судебного решения в отдел судебных приставов поступили исполнительные документы, и началась процедура взыскания средств с управляющей компании. В первых числах процесса два истца начали получать компенсации, которые поступали частями с банковского счёта управляющей компании, на который были наложены взыскания. Стоит отметить, что компания нарушила сроки добровольных выплат, что стало основанием для дополнительного взыскания в размере 190 тыс. рублей в качестве исполнительской комиссии.