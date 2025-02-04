В Коми окончательно перешли на зарядные устройства на Type-C

В Республике Коми растёт востребованность зарядных устройств на Type-C. За последние 2 года в объединённой розничной сети МегаФона и Yota их стали приобретать в 2,3 раза чаще. Это можно объяснить универсальностью разъёма: в последние годы существенно выросло число гаджетов с USB-C. Переходу способствовало и решение Еврокомиссии об использовании единого разъёма на всех мобильных и зарядных устройствах, окончательно вступившее в силу в конце прошлого года.

Сегодня практически завершился переход смартфонов на разъём Type-C. Если 3 года назад их можно было встретить в основном у смартфонов на операционной системе Android, то начиная с 2023 года начался активный переход всех смартфонов наUSB-C, включая iPhone. Данный разъём несколько лет назад начал появляться и на ноутбуках и планшетах.

Вслед за смартфонами производители адаптировали под новые требования рынка и зарядные устройства. Среди них – дата-кабели, которые теперь оснащены Type-C как минимум с одной стороны – с той, которая подсоединяется к устройству (смартфону, планшету и т.д.). Однако можно уже найти и кабели, имеющие USB-C с обеих сторон. Любая из них подойдет для подключения как к смартфону, так и к зарядному устройству – сетевому (СЗУ), которое подсоединяется к стандартной розетке, или автомобильному (АЗУ), которое вставляется в прикуриватель автомобиля. Первое выручит дома или в офисе, второе – в дороге.

В Коми продажи автомобильных и сетевых зарядных устройств, а также дата-кабелей с Type-C в натуральном выражении выросли с 2022 по 2024 год на 134%, в деньгах – на 140%. В итоге по результатам прошлого года такие разъёмы с большим отрывом стали лидерами среди всех видов зарядных устройств: больше половины из них уже имели разъём Type-C (51%).

Так, доля Type-C в АЗУ выросла с 9% до 19%, в СЗУ (без учёта беспроводных зарядок) – с 49% до 61%, на дата-кабелях – с 35% до 46%. При этом автомобильные зарядные устройства стали рекордсменами по приросту USB-C – их стали приобретать в 2,3 раза чаще.

Type-C – это тип разъёма на смартфонах и других электронных устройствах, который впервые был представлен в 2014 году, а в 2019 появилась его текущая модификация. Среди его преимуществ – универсальность, высокая скорость передачи данных (до 10 Гбит/с) и быстрая зарядка, а также удобство конструкции: штекер Type-Cсимметричен, его можно подсоединять к устройствам любой стороной.

Стремительный рост использования Type-C обусловлен не только техническими характеристиками, но и регуляторной политикой. В 2022 году Еврокомиссия приняла директиву о том, что до конца 2024 года стандарт Type-C должен стать универсальным разъёмом на электронных устройствах, среди которых смартфоны, планшеты, цифровые камеры, наушники, гарнитуры, портативные колонки, ручные игровые приставки, устройства для чтения электронных книг, клавиатуры, компьютерные мыши и портативные навигационные системы. В результате производители были вынуждены корректировать свои производственные планы, чтобы соответствовать новым требованиям.

На Type-C перешли даже смартфоны Apple, которые обычно предлагали пользователям гаджеты с собственным разъёмом Lightning или беспроводную зарядку как альтернативу. В России жёстких требований к разъёмам пока не предъявляется, однако европейские тенденции стали заметны и на нашем рынке.