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Павел Сниккарс принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний»

Павел Сниккарс принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» фото предоставлено «Т Плюс»

Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс исполнил новогодние желания троих детей из республики Коми. 

Так, глава компании исполнил мечту 13-летнего Матвея Толмачёва из Сыктывкара, подарив ему конструктор, который мальчик выбрал сам. А шестилетняя Алиса Решетина получила в подарок куклу, которую они с мамой указали в заявке на сайте акции. Павел Сниккарс поздравил обоих детей в офисе «Комитеплоэнерго» во время своей рабочей поездки в регион. 

Восьмилетнему ухтинцу Ярославу Самойлову Генеральный директор «Т Плюс» вручил подарок в Сергиевом Посаде, где ребёнок в данный момент проходит реабилитацию. Ярослав очень любит музыку и танцы и на Новый год попросил синтезатор. Павел Сниккарс подарил мальчику музыкальный инструмент.

В благотворительной акции «Ёлка желаний» принимают участие дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети с особенностями здоровья. Акция проходит по всей России с 2018 года.

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