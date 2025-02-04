Павел Сниккарс принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний»
- 15:07 4 февраля
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- Александра Клюенкова
Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс исполнил новогодние желания троих детей из республики Коми.
Так, глава компании исполнил мечту 13-летнего Матвея Толмачёва из Сыктывкара, подарив ему конструктор, который мальчик выбрал сам. А шестилетняя Алиса Решетина получила в подарок куклу, которую они с мамой указали в заявке на сайте акции. Павел Сниккарс поздравил обоих детей в офисе «Комитеплоэнерго» во время своей рабочей поездки в регион.
Восьмилетнему ухтинцу Ярославу Самойлову Генеральный директор «Т Плюс» вручил подарок в Сергиевом Посаде, где ребёнок в данный момент проходит реабилитацию. Ярослав очень любит музыку и танцы и на Новый год попросил синтезатор. Павел Сниккарс подарил мальчику музыкальный инструмент.
В благотворительной акции «Ёлка желаний» принимают участие дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети с особенностями здоровья. Акция проходит по всей России с 2018 года.