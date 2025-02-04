Павел Сниккарс принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний»

Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс исполнил новогодние желания троих детей из республики Коми.

Так, глава компании исполнил мечту 13-летнего Матвея Толмачёва из Сыктывкара, подарив ему конструктор, который мальчик выбрал сам. А шестилетняя Алиса Решетина получила в подарок куклу, которую они с мамой указали в заявке на сайте акции. Павел Сниккарс поздравил обоих детей в офисе «Комитеплоэнерго» во время своей рабочей поездки в регион.