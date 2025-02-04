В Коми за неделю задержали 17 иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства

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Полицейские Республики Коми привлекли к ответственности нарушителей миграционного законодательства, среди которых шестеро находились в регионе нелегально За последнюю неделю органы внутренних дел Республики Коми выявили и привлекли к ответственности 17 иностранных граждан за нарушения миграционного законодательства Российской Федерации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сыктывкара и других городов региона выявили несколько случаев пребывания мигрантов на территории республики с нарушением правил, установленных для иностранцев.

Из общего числа нарушителей шесть человек, в том числе четыре гражданина Узбекистана, один гражданин Ирана и одно лицо без гражданства, находились в Сыктывкаре нелегально. Эти мигранты не соблюдали требования миграционного законодательства и не имели необходимых разрешений на пребывание в России. Полицейские приняли все необходимые меры для дальнейшего разбирательства.

Отметим, что с каждым годом соблюдение миграционных норм в России становится всё более актуальным, и ответственность за нарушение этих норм значительно возросла. В рамках профилактических мероприятий и в целях улучшения контроля за пребыванием иностранных граждан в стране сотрудники полиции регулярно проводят рейды и проверки, направленные на выявление нарушителей.