В Коми за неделю задержали 17 иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства
- 20:30 4 февраля
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- Екатерина Незлоба
Полицейские Республики Коми привлекли к ответственности нарушителей миграционного законодательства, среди которых шестеро находились в регионе нелегально
За последнюю неделю органы внутренних дел Республики Коми выявили и привлекли к ответственности 17 иностранных граждан за нарушения миграционного законодательства Российской Федерации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сыктывкара и других городов региона выявили несколько случаев пребывания мигрантов на территории республики с нарушением правил, установленных для иностранцев.
Из общего числа нарушителей шесть человек, в том числе четыре гражданина Узбекистана, один гражданин Ирана и одно лицо без гражданства, находились в Сыктывкаре нелегально. Эти мигранты не соблюдали требования миграционного законодательства и не имели необходимых разрешений на пребывание в России. Полицейские приняли все необходимые меры для дальнейшего разбирательства.
Отметим, что с каждым годом соблюдение миграционных норм в России становится всё более актуальным, и ответственность за нарушение этих норм значительно возросла. В рамках профилактических мероприятий и в целях улучшения контроля за пребыванием иностранных граждан в стране сотрудники полиции регулярно проводят рейды и проверки, направленные на выявление нарушителей.
В отношении всех выявленных нарушителей составлены административные протоколы, и по каждому делу будут приняты меры административного воздействия, предусмотренные действующим законодательством. В большинстве случаев это связано с наложением штрафов, а в некоторых случаях — с принудительным выдворением нарушителей за пределы Российской Федерации.