В Усть-Вымском районе возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пострадавшими

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Столкновение двух автомобилей на трассе «Айкино — Кослан» привело к тяжелым последствиям, виновница аварии госпитализирована В Усть-Вымском районе Республики Коми следователем местного отдела полиции возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, которое привело к тяжким последствиям. Авария произошла 3 февраля 2025 года на автодороге «Айкино — Кослан», в результате столкновения пострадали несколько человек, включая виновницу ДТП.

Как установили правоохранительные органы, происшествие случилось в 10:20 утра на 9-м километре указанной трассы. 48-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Camry, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Lada Priora. В результате столкновения оба транспортных средства получили значительные повреждения.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, в аварии пострадали как водитель, так и пассажир автомобиля Lada Priora. Оба получили тяжкие травмы и срочно госпитализированы в местные медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Кроме того, среди пострадавших оказалась и виновница происшествия — 48-летняя женщина, которая также доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.