Суд оставил в силе решение о признании незаконным договора аренды земли в Сыктывдинском районе

Фото из архива редакции

Администрация Сыктывдинского района не смогла оспорить решение о незаконности сделок с земельным участком в селе Лэзым В Сыктывдинском районе Республики Коми завершился важный судебный процесс, затронувший вопрос законности сделок с земельными участками. Верховный суд Республики Коми оставил без изменения решение суда первой инстанции, признав незаконным договор аренды земельного участка в селе Лэзым. Это решение стало результатом иска, поданного прокуратурой Сыктывдинского района, а также завершением длительного судебного разбирательства.

В основе дела лежит ситуация с земельным участком площадью 1515 квадратных метров, который был передан в аренду физическому лицу с нарушением установленной законодательством процедуры. Согласно выводам прокуроров, такие действия нарушили права других граждан на получение земли в аренду. Прокуратура обратилась в суд с требованием признать договор аренды, а также последующие сделки, связанные с этим участком, недействительными.

Судебное разбирательство показало, что договор аренды, заключённый между районной администрацией и гражданином, был оформлен на срок 20 лет, однако процесс его заключения не соответствовал требованиям законодательства. В результате на основании этого договора арендатор передал права и обязанности по договору другому физическому лицу. В итоге земля оказалась в частных руках, что вызвало протест прокуратуры.

Суд первой инстанции удовлетворил иск прокуратуры, признав договор аренды и договор уступки прав недействительными. Более того, принято решение о возврате земельного участка в муниципальную собственность. Суд постановил, что земля должна вернуться в распоряжение местных властей, поскольку ее передача в аренду незаконна.