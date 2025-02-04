Суд оставил в силе решение о признании незаконным договора аренды земли в Сыктывдинском районе
- 17:30 4 февраля
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- Екатерина Незлоба
Администрация Сыктывдинского района не смогла оспорить решение о незаконности сделок с земельным участком в селе Лэзым
В Сыктывдинском районе Республики Коми завершился важный судебный процесс, затронувший вопрос законности сделок с земельными участками. Верховный суд Республики Коми оставил без изменения решение суда первой инстанции, признав незаконным договор аренды земельного участка в селе Лэзым. Это решение стало результатом иска, поданного прокуратурой Сыктывдинского района, а также завершением длительного судебного разбирательства.
В основе дела лежит ситуация с земельным участком площадью 1515 квадратных метров, который был передан в аренду физическому лицу с нарушением установленной законодательством процедуры. Согласно выводам прокуроров, такие действия нарушили права других граждан на получение земли в аренду. Прокуратура обратилась в суд с требованием признать договор аренды, а также последующие сделки, связанные с этим участком, недействительными.
Судебное разбирательство показало, что договор аренды, заключённый между районной администрацией и гражданином, был оформлен на срок 20 лет, однако процесс его заключения не соответствовал требованиям законодательства. В результате на основании этого договора арендатор передал права и обязанности по договору другому физическому лицу. В итоге земля оказалась в частных руках, что вызвало протест прокуратуры.
Суд первой инстанции удовлетворил иск прокуратуры, признав договор аренды и договор уступки прав недействительными. Более того, принято решение о возврате земельного участка в муниципальную собственность. Суд постановил, что земля должна вернуться в распоряжение местных властей, поскольку ее передача в аренду незаконна.
После этого решение обжаловали в администрации Сыктывдинского района, которая пыталась оспорить выводы суда. Однако Верховный суд Республики Коми, рассмотрев апелляцию, подтвердил правомерность постановления суда первой инстанции. Верховный суд также отметил, что были нарушены не только нормы права, но и интересы местных жителей, которые могли бы претендовать на этот участок. В результате апелляционная жалоба отклонена, и решение суда вступило в законную силу.