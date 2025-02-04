В Сыктывкаре школа выплатит компенсацию ученице, травмированной во время школьной перемены

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Прокуратура добилась справедливости: суд обязал учебное заведение возместить моральный вред за несчастный случай, произошедший на территории школы В Сыктывкаре завершилось разбирательство по делу о травме, полученной 11-летней школьницей во время перемены. Прокуратура города провела проверку по обращению матери девочки, которая сообщила, что ее дочь получила телесные повреждения из-за действий одноклассника. Инцидент произошёл на территории школы, где, по закону, должны быть обеспечены безопасные условия для обучения и пребывания детей.

Согласно материалам дела, во время перемены одноклассник пнул девочку по голени, что привело к травме. Родители пострадавшей обратились в прокуратуру, указав на халатность школы, которая не смогла предотвратить инцидент. Прокуратура, изучив обстоятельства, установила, что учебное заведение не выполнило свои обязательства по обеспечению безопасности учащихся.

В соответствии с законодательством об образовании, школы обязаны создавать условия, исключающие угрозу жизни и здоровью детей. Однако в данном случае администрация школы не предприняла достаточных мер для предотвращения конфликтов и травм среди учеников. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда в пользу пострадавшей девочки.

В ходе судебного разбирательства представители школы не оспаривали факт получения травмы ученицей, однако добровольно компенсировать ущерб отказались. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, удовлетворил иск прокуратуры и постановил взыскать с учебного заведения 50 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней.