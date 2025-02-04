Пенсионеры Коми получат доиндексацию пенсий до 9,5% уже в феврале
- 14:30 4 февраля
- 16+
- Екатерина Незлоба
Дополнительная индексация страховых пенсий в Республике Коми: что нужно знать и как это повлияет на пенсионеров региона
В феврале 2025 года пенсионеры Республики Коми получат свои пенсии с дополнительной индексацией, которая составит до 9,5%. Такое решение было принято в связи с фактическим ростом цен, который оказался выше прогнозируемого. Ранее, с 1 января, пенсионные выплаты были увеличены на 7,3%, что отражало ожидаемый уровень инфляции. Однако в середине месяца Росстат опубликовал данные, согласно которым фактический рост цен составил 9,5%. В ответ на это президент России распорядился провести доиндексацию, чтобы учесть реальную инфляцию.
Как это коснется пенсионеров Коми?
Согласно информации Отделения Социального фонда России по Республике Коми, пенсии с учётом новой индексации жители региона начнут получать уже в феврале. Кроме того, будет произведена доплата за январь исходя из перерасчёта с учётом роста на 9,5% вместо первоначальных 7,3%. Все изменения будут осуществляться автоматически, и пенсионерам не нужно предпринимать дополнительных шагов, чтобы получить свои деньги. Не требуется обращаться в региональное отделение фонда.
Кто получит индексацию?
Новая индексация затронет более 250 тысяч пенсионеров Коми, среди которых 44,7 тысячи человек продолжают работать. Напомним, что с 2025 года возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров, а это значит, что теперь и они могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Это решение было принято в рамках корректировки пенсионной политики, направленной на улучшение социального положения пожилых людей.
Как получить информацию о пенсии?
Все пенсионеры, у которых есть вопросы о перерасчете или изменении своих выплат, могут обратиться в единый контакт-центр по телефону: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Также актуальную информацию о графике работы и адресах клиентских служб можно найти на официальном сайте Отделения СФР по Республике Коми.