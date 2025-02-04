Пенсионеры Коми получат доиндексацию пенсий до 9,5% уже в феврале

Дополнительная индексация страховых пенсий в Республике Коми: что нужно знать и как это повлияет на пенсионеров региона

В феврале 2025 года пенсионеры Республики Коми получат свои пенсии с дополнительной индексацией, которая составит до 9,5%. Такое решение было принято в связи с фактическим ростом цен, который оказался выше прогнозируемого. Ранее, с 1 января, пенсионные выплаты были увеличены на 7,3%, что отражало ожидаемый уровень инфляции. Однако в середине месяца Росстат опубликовал данные, согласно которым фактический рост цен составил 9,5%. В ответ на это президент России распорядился провести доиндексацию, чтобы учесть реальную инфляцию.