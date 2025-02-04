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Химическая смесь: Роскачество обнаружило 5 марок поваренной соли, которые попали в черный список

Химическая смесь: Роскачество обнаружило 5 марок поваренной соли, которые попали в черный списокФото из архива "Про Города"

Исследование Роскачества выявило серьезные несоответствия между рекламными обещаниями производителей и реальным качеством товаров. Особенно часто обман потребителей касается информации о происхождении продукции: указанные на упаковке адреса зачастую являются лишь местами фасовки, а не производства.

Специалисты отметили недобросовестные маркетинговые практики некоторых компаний. В частности, использование маркировки "без ГМО" на поваренной соли является манипуляцией, поскольку соль химически не может содержать генетически модифицированные компоненты. Также были зафиксированы случаи ложной маркировки обычной соли как "морской".

В список компаний, допустивших подобные нарушения, попали "Торговый дом Соль", "Валетек", "Белёк", "Crista" и "Салина". Потребителям рекомендуется внимательно проверять информацию на упаковках перед покупкой.

Эксперты подчеркивают важность усиления контроля качества в пищевой промышленности, так как это напрямую влияет на здоровье граждан. Подобные проверки направлены не только на выявление нарушений, но и на повышение доверия потребителей к рынку продовольственных товаров.

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