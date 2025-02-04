Химическая смесь: Роскачество обнаружило 5 марок поваренной соли, которые попали в черный список

Исследование Роскачества выявило серьезные несоответствия между рекламными обещаниями производителей и реальным качеством товаров. Особенно часто обман потребителей касается информации о происхождении продукции: указанные на упаковке адреса зачастую являются лишь местами фасовки, а не производства.

Специалисты отметили недобросовестные маркетинговые практики некоторых компаний. В частности, использование маркировки "без ГМО" на поваренной соли является манипуляцией, поскольку соль химически не может содержать генетически модифицированные компоненты. Также были зафиксированы случаи ложной маркировки обычной соли как "морской".