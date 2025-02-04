В Сыктывдинском районе водителя сбила его же машина: странная авария с трагическими последствиями

Фото: ГАИ Коми

В Сыктывдинском районе произошло странное ДТП: молодой водитель был сбит собственной машиной и получил тяжелые травмы 3 февраля в Сыктывдинском районе Коми произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. В ночь со 2 на 3 февраля, около 2 часов, на автодороге Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар произошло ДТП, в котором пострадал молодой водитель.

Как сообщили в Госавтоинспекции Республики Коми, 22-летний водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь по дороге, допустил столкновение с припаркованным у обочины автомобилем Daewoo Nexia. После этого в результате неожиданного инцидента водитель Daewoo — 19-летний молодой человек, находившийся рядом с транспортным средством, — был сбит вторым автомобилем.

Молодой человек, управлявший Daewoo, получил серьезные травмы. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом левой ключицы, множественные переломы ребер и ссадины на лице. Пострадавшего оперативно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.