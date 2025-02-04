В Коми проиндексированы социальные выплаты федеральным льготникам: увеличение составило 9,5%

С 1 февраля 2025 года выплаты и социальные услуги для льготников региона выросли, что затронуло более 73 тысяч человек

1 февраля 2025 года — в Республике Коми вступила в силу индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для федеральных льготников. Размер увеличения составил 9,5%, что соответствует росту потребительских цен за прошедший год. Эта мера направлена на повышение уровня жизни и поддержку граждан, имеющих право на льготы, среди которых участники Великой Отечественной войны, инвалиды разных групп, ветераны боевых действий и другие категории.