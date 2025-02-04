В Коми проиндексированы социальные выплаты федеральным льготникам: увеличение составило 9,5%
- 11:45 4 февраля
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- Екатерина Незлоба
С 1 февраля 2025 года выплаты и социальные услуги для льготников региона выросли, что затронуло более 73 тысяч человек
1 февраля 2025 года — в Республике Коми вступила в силу индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для федеральных льготников. Размер увеличения составил 9,5%, что соответствует росту потребительских цен за прошедший год. Эта мера направлена на повышение уровня жизни и поддержку граждан, имеющих право на льготы, среди которых участники Великой Отечественной войны, инвалиды разных групп, ветераны боевых действий и другие категории.
По информации регионального отделения Социального фонда России (СФР) по Коми, повышение выплат коснулось порядка 73,6 тысячи человек в республике. С 1 февраля 2025 года льготники будут получать увеличенные суммы, что позволит компенсировать инфляцию и повысить доступность социальных услуг, сообщает ОСФР по Республике Коми.
Кроме того, индексация затронула и набор социальных услуг, который предоставляется льготникам в денежной или натуральной форме по их выбору. Стоимость денежного эквивалента соцпакета была увеличена на 9,5% и теперь составляет 1728,46 рублей в месяц. В обновленный пакет услуг входят:
- Лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания для детей-инвалидов — 1331,30 рубля.
- Путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 205,95 рублей.
- Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или междугороднем транспорте к месту лечения и обратно — 191,21 рубля.
Отметим, что все изменения были внесены автоматически, и гражданам не нужно обращаться в СФР для перерасчёта выплат. В случае возникновения вопросов или для получения дополнительной консультации можно позвонить в единый контакт-центр по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).