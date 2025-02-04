В Коми стартовал конкурс на благоустройство сельских территорий: муниципалитеты могут получить до 3 миллионов рублей

Фото Минсельхоза Коми

Регион готов поддержать проекты по созданию комфортных условий для жизни в сельской местности, предоставив субсидии на благоустройство населенных пунктов В Республике Коми стартовал конкурс на получение субсидий для благоустройства сельских территорий, которые планируется реализовать в 2026 году. Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка региона начало прием заявок от муниципалитетов, которые хотят улучшить инфраструктуру и создать более комфортные условия для жизни в своих населенных пунктах.

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются до 28 февраля 2025 года. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн отметил, что комфортная среда должна быть доступна не только в городах, но и на сельских территориях. «Благоустройство сельских территорий — одна из ключевых задач нашего правительства. Мы готовы софинансировать проекты в размере до 70% от их стоимости, но не более 3 миллионов рублей», — подчеркнул он.

Конкурс проводится с целью реализации инициатив по улучшению качества жизни сельских жителей. Субсидии могут быть направлены на различные направления, в том числе на создание зон отдыха, спортивных и детских площадок, пешеходных дорожек, улучшение освещения территорий и фасадов зданий, а также на обустройство парковочных мест, водоразборных колонок и площадок для твёрдых коммунальных отходов. Важно отметить, что особое внимание уделяется адаптации инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья, что делает проекты более инклюзивными.

Кроме того, предусмотрены меры по сохранению и восстановлению природных ландшафтов и историко-культурных памятников. Такие проекты должны способствовать улучшению экологической обстановки и сохранению культурного наследия региона.

Министерство сельского хозяйства Республики Коми будет распределять субсидии между муниципальными образованиями на основании решений Комиссии по итогам конкурсного отбора. Важно, чтобы заявки отражали реальные потребности местных жителей, подчеркнул Ростислав Гольдштейн, призвав глав муниципальных образований тщательно подходить к подготовке предложений.