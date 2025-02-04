20% жителей Сыктывкара готовы ограничить свои траты на маркетплейсах: как самозапрет и лимиты могут изменить привычки

Опрос показал, что каждый пятый сыктывкарец поддерживает идею внедрения функций самозапрета и денежных лимитов на онлайн-платформах

С ростом популярности маркетплейсов все больше людей сталкиваются с проблемой неконтролируемых трат. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил внедрить на таких платформах функции самозапрета и установки лимитов на покупки. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию среди жителей Сыктывкара, как показал опрос, проведенный сервисом SuperJob.

В исследовании приняли участие экономически активные жители Сыктывкара. Оказалось, что 20% горожан поддерживают идею внедрения функций самозапрета и лимитов на маркетплейсах. При этом женщины чаще мужчин высказываются в пользу таких ограничений: 23% против 18%.

Наибольшую поддержку инициатива получила среди людей старше 45 лет — 30% опрошенных в этой возрастной группе одобрили предложение. Среди молодежи до 30 лет идею поддерживает только каждый шестой. Также за введение ограничений чаще голосуют те, кто ежемесячно тратит на маркетплейсах от 10 до 30 тысяч рублей — треть из них высказались "за".

17% участников опроса заявили, что воспользуются предложенными опциями, если они будут внедрены:

9% готовы установить только самозапрет,

4% — только ежемесячный лимит,

4% — обе функции одновременно.

Интересно, что молодежь и люди с доходом от 50 до 100 тысяч рублей чаще выбирают функцию самозапрета. А вот горожане старше 45 лет и те, чей доход ниже, предпочитают использовать обе опции. Женщины чаще мужчин готовы ограничить свои траты, в то время как мужчины проявляют интерес ко всему предложенному функционалу.

Наибольший интерес к ограничительным функциям проявляют те, кто тратит на маркетплейсах более 30 тысяч рублей в месяц — 46% из них планируют использовать хотя бы одну из опций.

Однако не все сыктывкарцы поддерживают инициативу. 50% опрошенных выступили против введения самозапретов и лимитов, а 30% затруднились с ответом. Большинство противников идеи считают, что способны самостоятельно контролировать свои расходы.

Инициатива Владислава Даванкова направлена на борьбу с неконтролируемым потреблением, которое стало актуальной проблемой в эпоху онлайн-шопинга. Маркетплейсы предлагают огромный выбор товаров, а удобство и доступность часто приводят к спонтанным покупкам. Внедрение функций самозапрета и лимитов может помочь людям более осознанно подходить к тратам и избежать финансовых трудностей.