Волейбольный турнир "Содружество" прошел в Сыктывкаре: юные спортсменки из разных городов боролись за победу

Фото: минспорта Коми

XVI Республиканский турнир по волейболу собрал 22 команды, определив лучших среди девушек разных возрастных категорий В Сыктывкаре завершился XVI традиционный Республиканский турнир по волейболу "Содружество", который проходил в региональной "Спортивной школе №1". Соревнования, организованные Министерством спорта Республики Коми, собрали юных волейболисток из разных городов России. Участницы в возрасте от 11 до 18 лет боролись за звание лучших в своих возрастных категориях.

В турнире приняли участие 22 команды из Сыктывкара, Ухты, Кирова, Санкт-Петербурга, Череповца, Кстова, Нарьян-Мара, Шуи (Ивановская область), Рыбинска (Ярославская область), Мичуринска (Тамбовская область), а также из Кировской области. Такая широкая география участников подчеркивает популярность турнира и его значимость для развития волейбола среди молодежи.

Турнир "Содружество" традиционно проводится в нескольких возрастных категориях. В этом году соревнования проходили среди девушек 2012-2013, 2010-2011 и 2008-2009 годов рождения.

Девушки 2012-2013 г. р.

Первое и второе места заняли команды из Сыктывкара, подтвердив высокий уровень подготовки местных спортсменок. Бронзовые награды достались волейболисткам из Мичуринска.

Девушки 2010-2011 г. р.

Золото в этой категории завоевала команда из Шуи. Серебро досталось кировским спортсменкам, а бронза — команде из Рыбинска.

Девушки 2008-2009 г. р.

Победу одержали волейболистки из Мичуринска. Второе место заняла команда из Кирова, а третье — сборная из Ухты.

Организаторы турнира отметили отдельных спортсменок за их выдающиеся результаты. Лучшими игроками из Сыктывкара признаны:

Вероника Киришина,

Мария Мицкевич,

Устинья Аввакумова,

Варвара Макарова,

Елизавета Патракова.

Эти девушки продемонстрировали не только высокий уровень мастерства, но и командный дух, который так важен в волейболе.

Турнир "Содружество" уже много лет является важным событием в спортивной жизни Республики Коми. Он не только позволяет юным спортсменкам проявить себя, но и способствует укреплению дружеских связей между регионами.