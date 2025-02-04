Волейбольный турнир "Содружество" прошел в Сыктывкаре: юные спортсменки из разных городов боролись за победу
- 08:45 4 февраля
- 16+
- Екатерина Незлоба
XVI Республиканский турнир по волейболу собрал 22 команды, определив лучших среди девушек разных возрастных категорий
В Сыктывкаре завершился XVI традиционный Республиканский турнир по волейболу "Содружество", который проходил в региональной "Спортивной школе №1". Соревнования, организованные Министерством спорта Республики Коми, собрали юных волейболисток из разных городов России. Участницы в возрасте от 11 до 18 лет боролись за звание лучших в своих возрастных категориях.
В турнире приняли участие 22 команды из Сыктывкара, Ухты, Кирова, Санкт-Петербурга, Череповца, Кстова, Нарьян-Мара, Шуи (Ивановская область), Рыбинска (Ярославская область), Мичуринска (Тамбовская область), а также из Кировской области. Такая широкая география участников подчеркивает популярность турнира и его значимость для развития волейбола среди молодежи.
Турнир "Содружество" традиционно проводится в нескольких возрастных категориях. В этом году соревнования проходили среди девушек 2012-2013, 2010-2011 и 2008-2009 годов рождения.
-
Девушки 2012-2013 г. р.
Первое и второе места заняли команды из Сыктывкара, подтвердив высокий уровень подготовки местных спортсменок. Бронзовые награды достались волейболисткам из Мичуринска.
-
Девушки 2010-2011 г. р.
Золото в этой категории завоевала команда из Шуи. Серебро досталось кировским спортсменкам, а бронза — команде из Рыбинска.
-
Девушки 2008-2009 г. р.
Победу одержали волейболистки из Мичуринска. Второе место заняла команда из Кирова, а третье — сборная из Ухты.
Организаторы турнира отметили отдельных спортсменок за их выдающиеся результаты. Лучшими игроками из Сыктывкара признаны:
-
Вероника Киришина,
-
Мария Мицкевич,
-
Устинья Аввакумова,
-
Варвара Макарова,
-
Елизавета Патракова.
Эти девушки продемонстрировали не только высокий уровень мастерства, но и командный дух, который так важен в волейболе.
Турнир "Содружество" уже много лет является важным событием в спортивной жизни Республики Коми. Он не только позволяет юным спортсменкам проявить себя, но и способствует укреплению дружеских связей между регионами.
Министерство спорта Коми отмечает, что такие соревнования играют ключевую роль в популяризации волейбола среди молодежи и помогают выявлять талантливых игроков, которые в будущем могут представлять регион на всероссийских и международных турнирах.