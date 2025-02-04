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Волейбольный турнир "Содружество" прошел в Сыктывкаре: юные спортсменки из разных городов боролись за победу

Волейбольный турнир "Содружество" прошел в Сыктывкаре: юные спортсменки из разных городов боролись за победуФото: минспорта Коми

XVI Республиканский турнир по волейболу собрал 22 команды, определив лучших среди девушек разных возрастных категорий

В Сыктывкаре завершился XVI традиционный Республиканский турнир по волейболу "Содружество", который проходил в региональной "Спортивной школе №1". Соревнования, организованные Министерством спорта Республики Коми, собрали юных волейболисток из разных городов России. Участницы в возрасте от 11 до 18 лет боролись за звание лучших в своих возрастных категориях.

В турнире приняли участие 22 команды из Сыктывкара, Ухты, Кирова, Санкт-Петербурга, Череповца, Кстова, Нарьян-Мара, Шуи (Ивановская область), Рыбинска (Ярославская область), Мичуринска (Тамбовская область), а также из Кировской области. Такая широкая география участников подчеркивает популярность турнира и его значимость для развития волейбола среди молодежи.

Турнир "Содружество" традиционно проводится в нескольких возрастных категориях. В этом году соревнования проходили среди девушек 2012-2013, 2010-2011 и 2008-2009 годов рождения.

  • Девушки 2012-2013 г. р.
    Первое и второе места заняли команды из Сыктывкара, подтвердив высокий уровень подготовки местных спортсменок. Бронзовые награды достались волейболисткам из Мичуринска.

  • Девушки 2010-2011 г. р.
    Золото в этой категории завоевала команда из Шуи. Серебро досталось кировским спортсменкам, а бронза — команде из Рыбинска.

  • Девушки 2008-2009 г. р.
    Победу одержали волейболистки из Мичуринска. Второе место заняла команда из Кирова, а третье — сборная из Ухты.

Организаторы турнира отметили отдельных спортсменок за их выдающиеся результаты. Лучшими игроками из Сыктывкара признаны:

  • Вероника Киришина,

  • Мария Мицкевич,

  • Устинья Аввакумова,

  • Варвара Макарова,

  • Елизавета Патракова.

Эти девушки продемонстрировали не только высокий уровень мастерства, но и командный дух, который так важен в волейболе.

Турнир "Содружество" уже много лет является важным событием в спортивной жизни Республики Коми. Он не только позволяет юным спортсменкам проявить себя, но и способствует укреплению дружеских связей между регионами.

Министерство спорта Коми отмечает, что такие соревнования играют ключевую роль в популяризации волейбола среди молодежи и помогают выявлять талантливых игроков, которые в будущем могут представлять регион на всероссийских и международных турнирах.

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