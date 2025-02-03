18-летний сыктывкарец попытался обмануть закон: подмена биоматериала на медосвидетельствовании не спасла от наказания

Фото пресс-службы Сыктывкарского городского суда

Молодой человек использовал чужой биоматериал и поддельные номера, но суд вынес строгий вердикт В Сыктывкаре завершилось громкое судебное разбирательство, связанное с попыткой 18-летнего жителя города избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек попытался схитрить, подменив биологический материал при прохождении медицинского освидетельствования, однако его план провалился. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 ноября 2024 года. 18-летний юноша ездил по улицам Сыктывкара на своем автомобиле ВАЗ-21053. Во время проверки сотрудники ГИБДД заподозрили молодого человека в состоянии опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование. Однако вместо того чтобы сдать анализы, Козлов решил пойти на хитрость.

В наркологическом диспансере он предоставил биологический материал другого человека, надеясь, что это позволит ему избежать наказания. Однако сотрудники медучреждения быстро обнаружили подлог. Более того, выяснилось, что на автомобиле Козлова были номера, не соответствующие его транспортному средству.

Суд установил, что действия молодого человека подпадают под часть 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения). Также было доказано, что Козлов отказался от прохождения медицинского освидетельствования, что приравнивается к признанию вины.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В ходе судебного заседания были рассмотрены все обстоятельства дела, включая попытку подмены биоматериала и использование поддельных номерных знаков.

Сыктывкарский городской суд вынес строгий, но справедливый вердикт. Игорь Козлов был приговорен к 200 часам обязательных работ. Кроме того, он лишился права управлять транспортными средствами на срок 2 года. Автомобиль ВАЗ-21053, принадлежащий молодому человеку, был конфискован в пользу государства.