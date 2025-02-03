Гранты для фермеров Коми: 25,5 миллионов рублей изменят сельское хозяйство региона
- 23:20 3 февраля
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- Екатерина Незлоба
В 2024 году сельскохозяйственные стартапы Республики Коми получили поддержку в развитии овцеводства, пчеловодства и переработки местных ягод, что открывает новые перспективы для аграриев
В прошлом году в рамках программы «Агростартап» в Республике Коми был проведён конкурс на получение грантов для сельскохозяйственных проектов. Всего на развитие аграрной отрасли было выделено 25,5 миллиона рублей, и гранты получили семь фермеров, несмотря на то, что претендентов было в два раза больше. Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка республики сообщило, что эти средства направлены на развитие различных направлений сельского хозяйства, включая мясное скотоводство, овцеводство, пчеловодство, а также переработку ягод и картофеля.
Одним из крупных проектов является развитие овцеводства в Сыктывдинском районе. В селе Пажга фермеры получили грант в размере 3,9 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на строительство фермерской фермы на 150 голов овец, закупку необходимой сельскохозяйственной техники и приобретение животных. Также в рамках этого проекта планируется создание нового рабочего места. Ожидается, что проект даст значительный импульс развитию местного сельского хозяйства и создаст дополнительные рабочие места в регионе.
Три фермерских проекта, связанных с выращиванием картофеля, также стали победителями конкурса. В Усть-Вымском и Сыктывдинском районах фермеры получили гранты на закупку сельскохозяйственной техники, что позволило расширить посевные площади и повысить урожайность. Такие проекты, направленные на улучшение технологий обработки и уборки картофеля, способствуют увеличению производства и могут существенно повлиять на развитие аграрного сектора в регионе.
Не менее интересным стал проект по производству мёда и продуктов пчеловодства в деревне Граддор Сыктывдинского района. Получив грант в размере около 2 миллионов рублей, фермеры приобрели пчелосемьи, земельные участки, а также оборудование для создания модульных помещений для пчёл. Производственные мощности фермеров позволили в первый год получить 120 килограммов мёда, что является значимым результатом для начального этапа бизнеса.
Еще один перспективный проект был реализован в селе Ыб, где фермеры занялись переработкой ягод. Для этого был получен грант в размере 3,2 миллиона рублей, который позволил приобрести необходимую технику, саженцы жимолости и черноплодной рябины, а также систему капельного полива. В рамках проекта будет производиться продукция из жимолости без сахара, замороженные и сушеные продукты, а также ароматические травы, что открывает новые возможности для местных фермеров.
Не обошлось без поддержки и мясного скотоводства: в селе Объячево Прилузского района фермеры направили грант в размере 3 миллионов рублей на развитие мясного крупного рогатого скота. Эти средства были использованы для приобретения 25 нетелей породы герефорд, что позволит развивать мясное производство и увеличить объемы поставок мясной продукции.