Гранты для фермеров Коми: 25,5 миллионов рублей изменят сельское хозяйство региона

В 2024 году сельскохозяйственные стартапы Республики Коми получили поддержку в развитии овцеводства, пчеловодства и переработки местных ягод, что открывает новые перспективы для аграриев

В прошлом году в рамках программы «Агростартап» в Республике Коми был проведён конкурс на получение грантов для сельскохозяйственных проектов. Всего на развитие аграрной отрасли было выделено 25,5 миллиона рублей, и гранты получили семь фермеров, несмотря на то, что претендентов было в два раза больше. Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка республики сообщило, что эти средства направлены на развитие различных направлений сельского хозяйства, включая мясное скотоводство, овцеводство, пчеловодство, а также переработку ягод и картофеля.