Новогодний туристический поток по России вырос на 46%

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С 28 декабря по 8 января туристы и экскурсанты совершили 10,8 миллионов поездок по стране Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область стали самыми популярными туристическими направлениями в новогодние праздники (с 28 декабря по 8 января). Как выяснили эксперты СберАналитики, эти регионы "взяли на себя" более половины внутрироссийского турпотока.

40% турпоездок пришлось на Москву и Московскую область, 14% — на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Далее идут Краснодарский край (3,6%), Владимирская (2,4%) и Свердловская (1,8%) области.

По данным СберАналитики, всего в праздники россияне совершили 10,8 миллионов поездок по стране. Это на 46% больше, чем за тот же период прошлого года.

Средняя новогодняя поездка длилась три дня, как и в предыдущие годы. При этом выросло число экскурсантов — тех, кто приезжает в новый город меньше чем на сутки ради экскурсии. Соотношение туристов и экскурсантов — 51% и 48% соответственно.

Каждый второй "новогодний путешественник" — человек в возрасте 30–50 лет (50%). Доля туристов старше 60 лет за год выросла на 4 процентных пункта.

Средний доход туристов — от 70 до 100 тысяч рублей. В новогодние праздники отдыхающие потратили 64,4 миллиардов рублей — на 20,5% больше, чем в прошлом году. Почти 30% всех денег россияне потратили в продовольственных магазинах. По 16% трат приходится на рестораны и непродовольственные магазины. Средний чек за год сильнее всего вырос в категории "Развлечения" — с 1200 до 1600 рублей.

Значительный рост числа туристов в новогодние праздники отражает общий тренд последних лет: россияне стали больше путешествовать по стране.

Исследование СберАналитики проведено в период с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года по всей России с помощью аналитической панели "Туризм".