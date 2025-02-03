У жителей Коми стало больше сбережений: рост вкладов значительно опередил инфляцию

За 2024 год жители Республики Коми увеличили свои сбережения, что позволило республике войти в число лидеров по темпам роста вкладов среди регионов России

2024 год стал удачным для финансовой стабильности многих россиян, и Республика Коми не стала исключением. Согласно статистическим данным, объем вкладов населения в банках республики за минувший год увеличился на 17,4%, что значительно опередило официальную инфляцию в регионе, составившую 9,3%. Это привело к тому, что средний житель Коми на 1 января 2025 года хранил в банковских учреждениях сумму, равную 334,2 тыс. рублей, включая вклады младенцев.