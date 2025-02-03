У жителей Коми стало больше сбережений: рост вкладов значительно опередил инфляцию
- 20:30 3 февраля
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- Екатерина Незлоба
За 2024 год жители Республики Коми увеличили свои сбережения, что позволило республике войти в число лидеров по темпам роста вкладов среди регионов России
2024 год стал удачным для финансовой стабильности многих россиян, и Республика Коми не стала исключением. Согласно статистическим данным, объем вкладов населения в банках республики за минувший год увеличился на 17,4%, что значительно опередило официальную инфляцию в регионе, составившую 9,3%. Это привело к тому, что средний житель Коми на 1 января 2025 года хранил в банковских учреждениях сумму, равную 334,2 тыс. рублей, включая вклады младенцев.
Рейтинг регионов по объемам вкладов населения составили эксперты РИА «Новости», основываясь на данных Росстата и Центробанка. В расчет принимались не только депозиты, но и другие средства, привлеченные от физических лиц, а также деньги на эскроу-счетах, что добавляет точности в общую картину. Республика Коми оказалась на 22-м месте в этом рейтинге, улучшив свою позицию по сравнению с началом 2024 года, когда на душу населения приходилось 284 тыс. рублей.
Вкладчики Коми демонстрируют положительную динамику: если на начало 2023 года сумма вкладов составляла 205 тыс. рублей, то в 2022 году эта цифра была всего 191 тыс. рублей, а в 2021 году – 181 тыс. рублей. Рост сбережений республики отражает более широкую тенденцию по России, где объем вкладов населения на 1 января 2025 года составил рекордные 63,4 трлн рублей, что на 25% больше по сравнению с предыдущим годом.
Несмотря на хороший результат, Коми пока не может сравниться с такими финансовыми гигантами, как Москва, где на одного жителя приходится более 1,7 млн рублей вкладов, и Санкт-Петербург, где эта цифра равна 821 тыс. рублей. Тем не менее, Республика Коми значительно обогнала многие другие регионы, такие как Дагестан (52,5 тыс. рублей), Чечня (29,6 тыс. рублей) и Ингушетия (24,6 тыс. рублей), которые остаются аутсайдерами в рейтинге по уровню сбережений.