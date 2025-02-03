Численность населения Коми продолжает сокращаться, при этом сельское население убывает быстрее городского

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В 2025 году Коми столкнулась с продолжающимся сокращением численности населения, более выраженным среди сельских жителей На начало 2025 года численность населения Республики Коми составила 714 391 человек. Это данные Комистата, который озвучил результаты за прошлый год. В течение 2024 года население региона сократилось на 6219 человек, что составляет 0,9% от общей численности. Из этого снижения большая часть приходится на сельские территории, где сокращение численности оказалось более значительным, чем в городах.

На начало 2025 года городское население Коми составляло 557 476 человек. За прошедший год оно сократилось на 3626 человек, что составляет 0,6%. Это не такой значительный показатель по сравнению с сельским населением, которое за тот же период сократилось на 1,6%. На начало этого года в сельской местности проживало 156 915 человек, что на 2593 человека меньше, чем в начале 2024 года, когда численность сельских жителей составляла 159 508 человек.