Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Численность населения Коми продолжает сокращаться, при этом сельское население убывает быстрее городского

Численность населения Коми продолжает сокращаться, при этом сельское население убывает быстрее городскогоФото из архива редакции

В 2025 году Коми столкнулась с продолжающимся сокращением численности населения, более выраженным среди сельских жителей

На начало 2025 года численность населения Республики Коми составила 714 391 человек. Это данные Комистата, который озвучил результаты за прошлый год. В течение 2024 года население региона сократилось на 6219 человек, что составляет 0,9% от общей численности. Из этого снижения большая часть приходится на сельские территории, где сокращение численности оказалось более значительным, чем в городах.

На начало 2025 года городское население Коми составляло 557 476 человек. За прошедший год оно сократилось на 3626 человек, что составляет 0,6%. Это не такой значительный показатель по сравнению с сельским населением, которое за тот же период сократилось на 1,6%. На начало этого года в сельской местности проживало 156 915 человек, что на 2593 человека меньше, чем в начале 2024 года, когда численность сельских жителей составляла 159 508 человек.

Динамика численности населения в республике продолжает свидетельствовать о негативных тенденциях. В 2023 году регион потерял 5824 человека, что составило 0,8%, а в 2022 году снижение было ещё более заметным — 7929 человек, или 1,1%. Причины такого сокращения численности населения разнообразны и включают в себя низкую рождаемость, высокую миграцию и старение населения.

...

  • 0

Популярное

Последние новости