Проблемный дом на Сысольском шоссе в Сыктывкаре может перейти под управление капитального ремонта

Фото: мэрия Сыктывкара

Жильцы дома № 17/1 страдают от бесхозяйственности управляющей компании, а мэрия готова взять дом на обслуживание Дом № 17/1 по Сысольскому шоссе в Сыктывкаре стал причиной множества жалоб со стороны жильцов, которые уже больше месяца не могут получить надлежащее обслуживание от своей управляющей компании — ООО «РЖК». В связи с многочисленными проблемами местные жители обратились в городскую администрацию с просьбой передать дом на обслуживание муниципальной организации — Управлению капитального ремонта (УКР). Эта структура ранее уже помогала жильцам в вопросах, касающихся автономной газовой котельной.

Проблемы в доме № 17/1 начались еще в декабре. По сообщениям жильцов, двор не убирали от снега с 25 декабря, что затрудняло доступ и создавало дополнительные неудобства. Также зафиксированы случаи подтопления: в январе несколько квартир на верхних этажах пострадали от талых вод, что привело к повреждению отделки стен и потолков. Неудачи в коммунальной сфере продолжились и в конце января — в доме произошла новая авария, когда вода начала течь с технического этажа, затопив несколько этажей. Вода также проникла в стены и потолки второго подъезда, что ухудшило условия проживания.

Кроме того, жильцы сообщили о серьёзных ошибках в расчётах за потреблённую электроэнергию: многим пришли завышенные счета, что вызвало опасения по поводу возможных двойных квитанций и неоправданных платежей. Вдобавок смена собственника управляющей компании и её названия осталась незамеченной большинством жителей, что вызвало дополнительное недовольство.

1 февраля 2025 года администрация Сыктывкара провела встречу с жильцами дома № 17/1. На этой встрече жители попросили мэрию взять на себя обязательства по обслуживанию их дома. Учитывая успешное сотрудничество с УКР в прошлом, когда эта организация обеспечивала работу автономной газовой котельной, местные власти не возражают против такой инициативы. УКР уже приступило к уборке двора, что вселило в жителей надежду на улучшение ситуации.