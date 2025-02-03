Клаус Пеллер покидает позицию генерального директора Сыктывкарского ЛПК

АО «СЛПК» сообщает, что Клаус Пеллер, генеральный директор предприятия, принял решение об уходе со своего поста с 5 марта 2025 г.

Клаус Пеллер начал свою деятельность на комбинате в 2011 г. в качестве директора по лесообеспечению, после работал в должности генерального директора до июля 2013 г. Затем в течение года руководил одним из австрийских предприятий Группы Mondi. С июля 2014 года был вновь назначен генеральным директором Сыктывкарского ЛПК, став также членом Совета Директоров комбината в ноябре 2023 г.