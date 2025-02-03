Клаус Пеллер покидает позицию генерального директора Сыктывкарского ЛПК
- 14:25 3 февраля
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- Александра Клюенкова
АО «СЛПК» сообщает, что Клаус Пеллер, генеральный директор предприятия, принял решение об уходе со своего поста с 5 марта 2025 г.
Клаус Пеллер начал свою деятельность на комбинате в 2011 г. в качестве директора по лесообеспечению, после работал в должности генерального директора до июля 2013 г. Затем в течение года руководил одним из австрийских предприятий Группы Mondi. С июля 2014 года был вновь назначен генеральным директором Сыктывкарского ЛПК, став также членом Совета Директоров комбината в ноябре 2023 г.
За годы руководства Клауса Пеллера на предприятии были реализованы масштабные инвестиционные проекты, нацеленные на модернизацию и рост производственных мощностей, включая модернизацию очистных сооружений и модернизацию ТЭЦ, вышло на высочайший уровень эффективности лесообеспечение комбината, налажены устойчивые партнёрские взаимоотношения с Правительством Республики Коми, нашедшие отражение в Соглашениях о социальном партнёрстве.
О том, кто будет назначен на позицию генерального директора АО «СЛПК», будет объявлено дополнительно.