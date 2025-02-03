Сыктывкар может стать Усть-Сысольском: в Коми предлагают вернуть столице и улицам дореволюционные названия

Инициатива регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора направлена на укрепление традиционных ценностей и восстановление исторического облика города

В Республике Коми обсуждается инициатива, которая может изменить облик столицы региона. Региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора предложило вернуть Сыктывкару его историческое название — Усть-Сысольск, а также восстановить дореволюционные названия улиц. Инициатива уже опубликована на портале Госуслуг и проходит государственную правовую экспертизу.

Идея переименования была выдвинута по благословению Архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима. Руководитель регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Коми Александр Рассохин подчеркнул, что возвращение исторических названий поможет укрепить традиционные духовно-нравственные ценности.

«Многие исторические названия улиц были связаны с убеждениями верующего, православного человека. Они отражали смысл земного существования и путь к спасению души. Возвращение этих названий украсит утраченный топонимический ландшафт города», — отметил Рассохин.

Сыктывкар, который до 1930 года назывался Усть-Сысольск, был переименован в советское время. Тогда же многие улицы города получили новые названия, связанные с революционными событиями и советской идеологией. Инициаторы проекта считают, что возвращение исторических имён поможет восстановить культурный и исторический облик столицы Коми, а также повысит её туристическую привлекательность.

Однако инициатива вызвала неоднозначную реакцию среди жителей и экспертов. Писатель и общественный деятель Григорий Спичак, например, считает, что название «Сыктывкар» уже стало брендом.