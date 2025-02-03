Рекордные снегопады в Коми: более 4,5 тысяч жалоб на уборку снега поступило за январь

Жители республики массово жалуются на некачественную уборку снега. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн взял ситуацию под личный контроль.

В Республике Коми январь 2025 года стал настоящим испытанием для коммунальных служб. Из-за аномальных снегопадов жители региона массово жалуются на некачественную уборку снега. По данным Центра управления регионом (ЦУР), с начала месяца поступило более 4,5 тысяч обращений от граждан, недовольных состоянием дорог, тротуаров и дворовых территорий.

Ситуация осложняется тем, что количество выпавшего снега в этом году значительно превышает средние показатели. Коммунальные службы, несмотря на круглосуточную работу, не справляются с объёмом работ. В результате многие дороги остаются занесёнными, а тротуары — непроходимыми.