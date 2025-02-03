Рекордные снегопады в Коми: более 4,5 тысяч жалоб на уборку снега поступило за январь
- 12:45 3 февраля
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- Екатерина Незлоба
Жители республики массово жалуются на некачественную уборку снега. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн взял ситуацию под личный контроль.
В Республике Коми январь 2025 года стал настоящим испытанием для коммунальных служб. Из-за аномальных снегопадов жители региона массово жалуются на некачественную уборку снега. По данным Центра управления регионом (ЦУР), с начала месяца поступило более 4,5 тысяч обращений от граждан, недовольных состоянием дорог, тротуаров и дворовых территорий.
Ситуация осложняется тем, что количество выпавшего снега в этом году значительно превышает средние показатели. Коммунальные службы, несмотря на круглосуточную работу, не справляются с объёмом работ. В результате многие дороги остаются занесёнными, а тротуары — непроходимыми.
«Мы фиксируем рекордное количество жалоб. Основные проблемы связаны с уборкой снега во дворах, на пешеходных зонах и подъездных путях. Люди жалуются на невозможность безопасно добраться до работы, школы или больницы», — сообщили в пресс-службе ЦУР Коми.
Врио главы республики Ростислав Гольдштейн взял ситуацию под личный контроль. Он поручил усилить работу коммунальных служб и привлечь дополнительные ресурсы для борьбы с последствиями снегопадов. На местах ситуацию также проверяют общественные активисты, которые фиксируют нарушения и передают информацию в соответствующие инстанции.
Эксперты отмечают, что проблема уборки снега в Коми носит системный характер. Нехватка техники, недостаточное финансирование и низкая организация работы коммунальных служб ежегодно приводят к подобным ситуациям.
В ближайшие дни в регионе ожидается продолжение снегопадов, что может еще больше усугубить ситуацию. Власти призывают жителей проявлять терпение и сообщать о проблемах через официальные каналы связи.