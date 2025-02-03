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Рекордные снегопады в Коми: более 4,5 тысяч жалоб на уборку снега поступило за январь

Рекордные снегопады в Коми: более 4,5 тысяч жалоб на уборку снега поступило за январьФото из архива редакции

Жители республики массово жалуются на некачественную уборку снега. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн взял ситуацию под личный контроль.

В Республике Коми январь 2025 года стал настоящим испытанием для коммунальных служб. Из-за аномальных снегопадов жители региона массово жалуются на некачественную уборку снега. По данным Центра управления регионом (ЦУР), с начала месяца поступило более 4,5 тысяч обращений от граждан, недовольных состоянием дорог, тротуаров и дворовых территорий.

Ситуация осложняется тем, что количество выпавшего снега в этом году значительно превышает средние показатели. Коммунальные службы, несмотря на круглосуточную работу, не справляются с объёмом работ. В результате многие дороги остаются занесёнными, а тротуары — непроходимыми.

«Мы фиксируем рекордное количество жалоб. Основные проблемы связаны с уборкой снега во дворах, на пешеходных зонах и подъездных путях. Люди жалуются на невозможность безопасно добраться до работы, школы или больницы», — сообщили в пресс-службе ЦУР Коми.

Врио главы республики Ростислав Гольдштейн взял ситуацию под личный контроль. Он поручил усилить работу коммунальных служб и привлечь дополнительные ресурсы для борьбы с последствиями снегопадов. На местах ситуацию также проверяют общественные активисты, которые фиксируют нарушения и передают информацию в соответствующие инстанции.

Эксперты отмечают, что проблема уборки снега в Коми носит системный характер. Нехватка техники, недостаточное финансирование и низкая организация работы коммунальных служб ежегодно приводят к подобным ситуациям.

В ближайшие дни в регионе ожидается продолжение снегопадов, что может еще больше усугубить ситуацию. Власти призывают жителей проявлять терпение и сообщать о проблемах через официальные каналы связи.

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