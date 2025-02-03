Смертельное ДТП произошло в Республике Коми: водитель УАЗа погиб на месте
- 10:45 3 февраля
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- Екатерина Незлоба
Трагедия произошла вечером 2 февраля на подъезде к Усинску, когда водитель УАЗ-220695 не соблюдал безопасную дистанцию и стал причиной смертельного ДТП
2 февраля около 22:40 на дороге, ведущей в Усинск, произошло ДТП со смертельным исходом. 51-летний мужчина, управлявший автомобилем УАЗ-220695, двигался в сторону города и не смог избежать столкновения с транспортным средством, двигавшимся впереди него. В результате водитель «буханки» столкнулся с неустановленным автомобилем, который вскоре скрылся с места происшествия.
По данным ГАИ, причиной аварии стало то, что водитель УАЗа не соблюдал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. После столкновения мужчина, не пристегнутый ремнями безопасности, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Известно, что водительские права погибший получил еще в 1997 году, и, по информации правоохранителей, за время вождения у него не было серьёзных нарушений.
Сразу после происшествия полиция начала розыск второго участника ДТП, который скрылся с места аварии. На данный момент его личность не установлена, и его поиски ведутся по всем доступным каналам. В ближайшие дни будут проведены дополнительные следственные действия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и найти виновника трагедии.