Смертельное ДТП произошло в Республике Коми: водитель УАЗа погиб на месте

Трагедия произошла вечером 2 февраля на подъезде к Усинску, когда водитель УАЗ-220695 не соблюдал безопасную дистанцию и стал причиной смертельного ДТП

2 февраля около 22:40 на дороге, ведущей в Усинск, произошло ДТП со смертельным исходом. 51-летний мужчина, управлявший автомобилем УАЗ-220695, двигался в сторону города и не смог избежать столкновения с транспортным средством, двигавшимся впереди него. В результате водитель «буханки» столкнулся с неустановленным автомобилем, который вскоре скрылся с места происшествия.