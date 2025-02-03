Лыжный триумф в Сыктывкаре: завершился чемпионат ФСИН России по лыжным гонкам и служебному двоеборью

Фото УФСИН по Коми

На лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной прошли заключительные этапы чемпионата, посвящённого 80-летию Победы. Команда из Московской области одержала победу в эстафете, а гостей угощали горячим чаем и кашей В Сыктывкаре завершился чемпионат Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по лыжным гонкам и служебному двоеборью. Заключительные состязания прошли 1 февраля на лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной, собравшем спортсменов со всей страны. Мероприятие приурочили к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и стало настоящим праздником спорта и патриотизма.

Главным событием заключительного дня стала смешанная эстафета 4 х 5 км, в которой приняли участие 36 команд. Первые два этапа спортсмены преодолевали классическим стилем, а третий и четвертый — свободным. Борьба была напряженной, но с самого начала лидерство захватила команда ГУФСИН России по Московской области, которая в итоге и заняла первое место. Второе место досталось спортсменам из УФСИН России по Пермскому краю, а третье — команде из Удмуртской Республики.

Заключительные забеги чемпионата выпали на выходной день, что позволило собрать на стадионе множество болельщиков. Среди них были не только сотрудники УФСИН и их коллеги из других регионов, но и члены их семей. Для гостей мероприятия организаторы подготовили насыщенную программу. Работники тыловой службы угощали всех горячим чаем, гречневой кашей с тушенкой и свежим хлебом, который был специально испечен в исправительной колонии №25.