Суд встал на сторону бывшей супруги: сыктывкарец не смог взыскать с нее плату за ЖКХ

Сыктывкарский горсуд отказал мужчине в иске о взыскании задолженности по коммунальным платежам с его бывшей жены. Суд напомнил, что бремя содержания жилья лежит на собственнике, даже если он там не проживает

Житель Сыктывкара обратился в суд с требованием взыскать с бывшей супруги задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), однако получил отказ. Как сообщает Сыктывкарский городской суд, мужчина требовал, чтобы женщина оплатила долги перед товариществом собственников жилья (ТСЖ), а также взяла на себя обязательства по ежемесячной оплате коммунальных услуг и содержанию имущества.

Ситуация возникла из-за того, что квартира, в которой зарегистрированы бывшая супруга и их дети, принадлежит мужчине на праве собственности. После развода он перестал проживать в этом жилье, предоставив его бывшей семье. Однако, по его мнению, обязанность по оплате коммунальных услуг должна лежать на женщине, которая фактически пользуется квартирой.

"Истец считал, что раз он не проживает в квартире, то и платить за коммунальные услуги должен тот, кто там живет, — пояснил представитель суда. — Однако суд напомнил, что в соответствии с жилищным законодательством бремя содержания жилого помещения лежит на собственнике, независимо от того, проживает он там или нет."

Суд также учел, что бывшая супруга не является членом семьи истца в понимании жилищного законодательства, так как они не ведут совместное хозяйство. Кроме того, между сторонами не было заключено никакого соглашения о порядке пользования жилым помещением.