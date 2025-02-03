Теплый февраль оставил без дорог: жители Троицко-Печорского района оказались в изоляции

Из-за аномально теплой погоды ледовая переправа через реку Велью стала опасной, оставив отдаленные поселки без автомобильного сообщения. Местные власти ищут альтернативные пути решения проблемы

Жители отдаленных поселков Троицко-Печорского района Республики Коми столкнулись с серьезной проблемой: из-за аномально теплой погоды ледовая переправа через реку Велью, которая является ключевым звеном зимней автомобильной дороги, стала непригодной для движения. С 1 февраля 2025 года местная администрация официально закрыла переправу, что привело к полной изоляции нескольких населенных пунктов.

Зимняя дорога, проходящая через ледовую переправу, связывает поселок Митрофан-Дикост с рекой Велью и поселком Мирный. По пути также предусмотрены заезды в деревни Митрофаново и Кодач, которые теперь оказались отрезаны от "большой земли". Единственным способом добраться до этих населенных пунктов остается воздушный транспорт, что значительно усложняет жизнь местных жителей.

Жители отдаленных поселков, привыкшие к суровым условиям жизни, теперь сталкиваются с новыми трудностями. Отсутствие автомобильного сообщения затрудняет доставку продуктов, медикаментов и других необходимых товаров. Особенно тяжело приходится пожилым людям и семьям с детьми, которые не могут позволить себе регулярные перелеты на вертолете.

Местные власти уже начали поиск альтернативных решений. Одним из вариантов является организация временной паромной переправы, однако для этого потребуется время и дополнительные ресурсы. Также рассматривается возможность увеличения частоты авиарейсов, но это связано с высокими затратами.