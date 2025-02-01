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В Сыктывкаре определили лидеров новогоднего декора

В Сыктывкаре определили лидеров новогоднего декораФото со страницы Владимира Голдина

В Сыктывкаре подвели итоги ежегодного конкурса на самое креативное новогоднее оформление фасадов. На церемонии награждения победители получили признание за вклад в создание праздничной атмосферы, преображая улицы города в приветливую зимнюю сказку.

Каждый год в Сыктывкаре учреждения и организации соревнуются в мастерстве оформительского искусства, чтобы придать городу уникальную праздничную атмосферу. В этом году конкурс «Лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий» вновь собрал множество участников, которые удивили жюри оригинальными идеями и яркими инсталляциями.

Организаторы конкурса подчеркнули важность каждого светового элемента и гирлянды, которые не только украшают город, но и способствуют созданию чувства общности среди жителей. Мэрия выразила благодарность участникам конкурса за их воздействие на формирование неповторимого облика Сыктывкара в новогодний период.

На церемонии награждения предприятия, учреждения и организации, преобразившие свои фасады, были удостоены дипломов. Первое место завоевали такие учреждения, как «Детский сад № 65», «Спортивная школа олимпийского резерва "Северная Олимпия"», «Детская музыкальная школа» из Верхней Максаковки, «Дворец творчества и учащейся молодежи», а также Акционерное Общество «Сыктывкарский ЛПК».

Вторую ступень пьедестала заняли «Детский сад № 43», «Дирекция спортивных сооружений», «Центр коми культуры», «Дом культуры "Волна"», «Средняя общеобразовательная школа № 18» и ресторан «Мангал».

На третьем месте оказались «Центр развития ребенка – детский сад № 89», «Центр спортивных мероприятий», «Детская школа искусств», «Культурно-досуговый центр "Шудлун"», «Основная общеобразовательная школа № 8» и Общество с ограниченной общественностью «Лузалес».

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