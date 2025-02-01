В Сыктывкаре определили лидеров новогоднего декора

В Сыктывкаре подвели итоги ежегодного конкурса на самое креативное новогоднее оформление фасадов. На церемонии награждения победители получили признание за вклад в создание праздничной атмосферы, преображая улицы города в приветливую зимнюю сказку.

Каждый год в Сыктывкаре учреждения и организации соревнуются в мастерстве оформительского искусства, чтобы придать городу уникальную праздничную атмосферу. В этом году конкурс «Лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий» вновь собрал множество участников, которые удивили жюри оригинальными идеями и яркими инсталляциями.