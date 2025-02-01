В Сыктывкаре пожар унес жизнь 55-летнего мужчины
- 12:45 1 февраля
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- Анастасия Амелькина
В конце января в Коми произошли два пожара, которые продемонстрировали как быстрое реагирование спасателей, так и трагические последствия халатного обращения с огнем. Несмотря на предотвращение бедствия, одна из трагедий завершилась гибелью человека.
31 января жители Удорского района были встревожены сообщением о пожаре в легковом автомобиле, произошедшем в деревне Разгорт. На борьбу с огнем, охватившим 6 квадратных метров, прибыли пять пожарных и три единицы техники. К счастью, пострадавших не было. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность в системах и механических узлах транспортного средства.
Тем временем в Сыктывкаре на улице Петрозаводская, 56 произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Огонь был локализован на такой же площади – 6 квадратных метров. По данным МЧС Коми, в результате возгорания погиб 55-летний мужчина, а 47 человек были эвакуированы в безопасное место. Предварительная версия возникновения огня — неосторожное обращение с огнем при курении.
Напоминаем гражданам о важности соблюдения мер предосторожности с источниками открытого огня, особенно в многоквартирных зданиях. Регулярное техническое обслуживание автомобилей может предотвратить многие неприятности, а при курении следует быть максимально внимательным, чтобы не допустить возгорания. Помните, что ваша безопасность в ваших руках.