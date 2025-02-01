В Сыктывкаре пожар унес жизнь 55-летнего мужчины

В конце января в Коми произошли два пожара, которые продемонстрировали как быстрое реагирование спасателей, так и трагические последствия халатного обращения с огнем. Несмотря на предотвращение бедствия, одна из трагедий завершилась гибелью человека.

31 января жители Удорского района были встревожены сообщением о пожаре в легковом автомобиле, произошедшем в деревне Разгорт. На борьбу с огнем, охватившим 6 квадратных метров, прибыли пять пожарных и три единицы техники. К счастью, пострадавших не было. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность в системах и механических узлах транспортного средства.