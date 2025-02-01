Сильный снег и ледяной ветер захватят север Коми 2 февраля
- 21:45 1 февраля
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- Анастасия Амелькина
2 февраля жители Республики Коми столкнутся с капризами природы: северные и центральные районы ожидает снежное уединение, тогда как на юге погода проявит свой суровый характер, превратив мокрый снег в настоящую метель.
Синоптики обещают облачное небо с редкими прояснениями и значительно изменчивый снежный покров по всей территории Коми 2 февраля. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега накроют регион, за исключением западных, северных и северо-восточных районов, где существенных осадков не ожидается.
По прогнозу ЦГМС Коми, в течение дня северные и центральные районы охватит легкий снег, в южных регионах прогнозируется усиление до сильного снега, сопровождаемого мокрыми хлопьями в крайних южных точках. Также ожидаются гололед и изморозь.
Ветер, сменяющий направления от северо-восточного до восточного, усилится в ночные часы на юге – здесь доминирует юго-западный ветер со скоростью от 3 до 8 м/с. Температурный режим будет варьироваться от суровых -15…-20°С по северным районам, с возможным похолоданием до -25°С, до стабильных -6…-11°С в центре, а юг Коми удивит плюсовыми значениями до +1…-4°С.
Сыктывкар будет окутан облаками и встретит небольшой мокрый снег, переходящим в более интенсивные снежные осадки днем. Ветер из юго-западного изменит свое направление на северо-восточное, усиливаясь с 3-8 м/с ночью до 6-11 м/с днем. Температура плавно изменится от -1…-3°С, суточные значения будут падать до -8…-10°С к вечеру.