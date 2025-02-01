Сильный снег и ледяной ветер захватят север Коми 2 февраля

2 февраля жители Республики Коми столкнутся с капризами природы: северные и центральные районы ожидает снежное уединение, тогда как на юге погода проявит свой суровый характер, превратив мокрый снег в настоящую метель.

Синоптики обещают облачное небо с редкими прояснениями и значительно изменчивый снежный покров по всей территории Коми 2 февраля. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега накроют регион, за исключением западных, северных и северо-восточных районов, где существенных осадков не ожидается.